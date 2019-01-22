آلمان در سوریه نقش منفعلی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، «ولفگانگ ایشینگر» رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در گفتگو با رادیو آلمان ضمن تاکید بر لزوم تسریع در حل بحران سوریه اظهار داشت: سیاست آلمان در موضوع سوریه جای انتقاد دارد و باید از حالت منفعل خارج شود.

وی در ادامه افزود: سیاست های موثر و راهبردی آلمان در خصوص بحران سوریه می تواند در هموار کردن مسیر برون رفت از وضعیت کنونی تغییراتی را ایجاد کند.

رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ همچنین با اشاره به خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه خاطر نشان کرد: دولت آمریکا در خروج نیروهای خود از سوریه تصمیمی عجولانه اتخاذ کرد که جای انتقاد دارد.

گفتنی است بحران در سوریه از سال ۲۰۱۱ با تهاجم گسترده گروه‎های تروریستی مورد حمایت عربستان، آمریکا و متحدانشان برای تغییر معادلات منطقه به نفع رژیم صهیونیستی آغاز شد.