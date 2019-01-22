مادری که ۲ هزار رز قرمز مهریه خواست

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «رز قرمز» درباره پدر و مادری است که قرار است برای دخترشان خواستگار بیاید و مادر می خواهد مهریه دخترش را ۲ هزار رز قرمز قرار دهد.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز بشنوند.

*معلوم هست چی کار داری می کنی حشمت؟

- مشغول یک چرت بعد از غذا بودم که جنابعالی طبق معمول زدی داغونش کردی؟ اههه حالا چرا رادیو رو خاموش می کنی.

*پاشو یالله الان موقع لم دادن نیست اصلا انگار نه انگار که فردا داره تو این خونه خواستگار میاد.

- دفعه اولشون که نیست میان یه قول و قراری میزارن و تموم دیگه.

*همین؟ دختر دسته گلم و همینطوری بدم بره ...؟