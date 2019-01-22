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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷

سه شنبه‌ها با رادیو نمایش؛

مادری که ۲ هزار رز قرمز مهریه خواست

مادری که ۲ هزار رز قرمز مهریه خواست

نمایش «رز قرمز» درباره مادری است که برای جلسه خواستگاری دخترش می خواهد ۲ هزار رز قرمز را به عنوان مهریه تعیین کند.

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به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «رز قرمز» درباره پدر و مادری است که قرار است برای دخترشان خواستگار بیاید و مادر می خواهد مهریه دخترش را  ۲ هزار رز قرمز قرار دهد.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز بشنوند.

*معلوم هست چی کار داری می کنی حشمت؟

- مشغول یک چرت بعد از غذا بودم که جنابعالی طبق معمول زدی داغونش کردی؟ اههه حالا چرا رادیو رو خاموش می کنی.

*پاشو یالله الان موقع لم دادن نیست اصلا انگار نه انگار که فردا داره تو این خونه خواستگار میاد.

- دفعه اولشون که نیست میان یه قول و قراری میزارن و تموم دیگه.

*همین؟ دختر دسته گلم و همینطوری بدم بره ...؟

کد مطلب 4520388
عطیه موذن

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