به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی فیروزآبادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صبح سه شنبه در همایش روز جهانی سرطان اظهار کرد: در شرایط فعلی علت مرگ و میر و ابتلاء به بیماری‌ها از سمت بیماری‌های واگیردار به سمت بیماریهای غیر واگیردار چون سرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی و عروقی افزایش یافته است.

وی بیان کرد: فاصله گرفتن از کم تحرکی، تغییر سبک زندگی به سمت سبک زندگی با تغذیه سالم و خودداری از مصرف الکل از مهمترین مؤلفه‌های کاهش بیماری های غیر واگیر است.

رئیس دانشگاه علوم پرشکی بیرجند با بیان اینکه سرطان دومین علت مرگ در دنیا است، افزود: البته در شرایط فعلی باتوجه به پیشرفت‌های علمی بسیاری از سرطان‌ها در صورت تشخیص به موقع قابل درمان بوده و یا امکان افزایش طول عمر با کیفیت بیمار وجود دارد.

دهقانی فیروزآبادی با اشاره به اینکه روند درمان بیماران مبتلاء به سرطان در خراسان‌جنوبی با افتتاح بیمارستان ایران مهر بسیار متفاوت شده است، ادامه داد: در حال حاضر هیچ بیمار مبتلاء به سرطان در خراسان‌جنوبی برای شیمی درمانی نیازی به سفر به استان‌های دیگر ندارد.

وی با اشاره به افتتاح سه مرکز پیشگیری و تشخیص سرطان در استان گفت: در راستای کامل شدن خدمت‌رسانی در بیمارستان ایران مهر به دنبال فراهم کردن شرایط رادیوتراپی با پایه انرژی نیز هستیم چرا که برخی از سرطان‌ها از این طریق درمان می شوند.

جلال احمدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم با اشاره به نقش مراکز پیشگیری و تشخیص سرطان در کنترل این بیماری اظهار کرد: در همین راستا در هفتم بهمن ماه سه مرکز پیشگیری و تشخیص زود هنگام سرطان در خراسان‌جنوبی افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این سه مرکز در شهرهای بیرجند، قائن و طبس هستند، بیان کرد: مرکز بیرجند، مرکز تیپ دو است که هم تشخیص و درمان در آن انجام می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تبیین هزینه‌های بالای درمان بیماری سرطان و آسیب اقتصادی به برخی از خانواده‌ها در این زمینه، ادامه داد: در این راستا در مورد بیماران بستری سرطان تا ۸۰ درصد هزینه پرداخت شده و در ۲۰ درصد باقی مانده نیز امکان استفاده از کمک‌های مرکز بیماری‌های خاص وجود دارد.

احمدی یادآور شد: در حوزه سرطان تنها به درمان نباید اکتفاء کرد بلکه موارد چون سالم بودن مواد غذایی، سالم بودن محیط زیست در راستای پیشگیری حائز اهمیت جدی است.