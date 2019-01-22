«زاویه» در سالن کوچک تئاتر مولوی به صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، نمایش «زاویه» به نویسندگی کارگردانی بهداد بلیغ فر شب گذشته اول بهمن ماه ساعت ۱۹ در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی اجرای عموم خود را آغاز کرد.

در این نمایش سیده شقایق هاشمی پوراصیل، هما پارسایی(پریسان)، رز امامی و بهداد بلیغ فر به ایفای نقش می پردازند.

همچنین کامیار امام و یاس هاشمی دستیاران کارگردان، امیر مردانی عکاس، ساسان به‌فر گرافیست و شهرزاد تقی خانی منشی صحنه در این نمایش همکاری می کنند.

در خلاصه نمایش این اثر که پیش تر در جشنواره تئاتر تجربه شرکت کرده بود، آمده است: موج دیده شدن و مطرح بودن در دنیای امروز با ویژگی های شخصیتی و اجتماعی متفاوت از طبقات مختلف جامعه در چند قصه موازی و ربط آنها به یکدیگر.

علاقه‌مندان برای دیدن نمایش «زاویه» که تا ۱۸ بهمن ماه هر روز به جز شنبه ها ساعت ۱۹ به صحنه می‌رود، می‌توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان مراجعه کنند.