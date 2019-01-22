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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷

معاون ارشاد همدان:

همایش استانی شعر فاطمی در بهار برگزار می شود

همایش استانی شعر فاطمی در بهار برگزار می شود

همدان - معاون امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: همزمان با ایام سوگواری صدیقه طاهره (س) همایش استانی شعر فاطمی در شهرستان بهار برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، مجید فروتن اظهار کرد: همایش شعر فاطمی ١٧ بهمن ماه همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا(س) در شهرستان بهار برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه این برنامه با حضور شاعران استانی برگزار خواهد شد، گفت: تعدادی از شاعران برجسته کشور نیز به عنوان میهمان در این همایش حضور خواهند داشت.

معاون امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان خاطرنشان کرد: این همایش یک روزه با موضوع فرهنگ فاطمی برگزار می شود و در پایان مراسم از شاعران برگزیده تجلیل خواهد شد.

فروتن تأکید کرد: شرکت در همایش استانی شعر فاطمی برای عموم آزاد است.

کد مطلب 4520395

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