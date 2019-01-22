نزدیکی سودان به قطر و تشدید انزوای عربستان در جهان عرب

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: خبرگزاری رسمی قطر (قنا) از سفر «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان به این کشور خبر داد. قرار است عمر البشیر با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر دیدار و گفتگو کند.

بررسی روابط دوحه-خارطوم و همچنین موضوعات دارای اهمیت مشترک از جمله محورهای رایزنی البشیر در سفر به قطر اعلام شده است. این نخسین سفر خارجی البشیر از زمان آغاز اعتراضات در سودان و بحرانی شدن اوضاع داخلی این کشور به شمار می آید.

سفر البشیر به قطر که در جریان رایزنی سران دو کشور قول کمک های مالی به خارطوم را داده بود در واقع تاکید رئیس جمهور سودان بر این نکته را به همراه دارد که سودان بیشتر از آنکه برای حل بحران داخلی خود به سمت عربستان تمایل داشته باشد به سوی قطر کشیده می شود چرا که خارطوم وعده های دوحه را صادقانه و خیر خواهانه می داند به طوریکه بر اساس گزارش های رسانه ای، قطر کمک یک میلیارد دلاری به سودان ارائه کرده است. سفر اخیر البشیر به سوریه به عنوان نخستین رهبر عربی که به این کشور از زمان آغاز بحران آن سفر کرده و خشم عربستان را به دنبال داشته نیز قابل توجه است.

این در حالیست که عربستان نه تنها به سودان برای حل بحران داخلی خود که چندین هفته به طول کشیده است کمکی نکرده بلکه با سوء استفاده از اوضاع بد اقتصادی سودان و تحت فشار گذاشتن خارطوم تلاش کرده تا اهداف سیاسی خود را محقق کند به طوریکه روزنامه ترکیه‌ای ینی شفق به نقل از منابع سودانی از پیشنهاد رشوه دو دولت سعودی و اماراتی به سودان برای برهم زدن روابط با ترکیه و ایران خبر داد.

پیش از این مقامات سودانی فاش کرده بودند به خارطوم پیشنهاد حل بحران کنونی سودان در برابر قطع رابطه با ایران، ترکیه و قطر داده شده است. بر اساس این گزارش، سودان این رشوه را قبول نکرد و روابط با ترکیه، ایران و قطر را بر هم نزد، به همین دلیل عربستان سعودی و امارات با اقدامات پشت پرده اعتراض‌هایی را به بهانه مشکلات اقصادی طرح‌ریزی کردند.

تنش میان عربستان و سودان کاملا نمایان شده به طوریکه اخیرا دولت سودان «سعد الدین حسن» مدیر دفتر شبکه سعودی «العربیه» را برای دومین بار به دلیل پوشش اخبار مربوط به اعتراضات و ناآرامی‌های سودان فراخواند.

اخیرا سفیر عربستان در قاهره با اشاره به درخواست تظاهرکنندگان سودانی برای سرنگونی دولت سودان گفته بود: برای «ریاض» سرنوشت «عمرالبشیر» و اینکه چه کسی قدرت را در سودان در اختیار داشته باشد، چندان مهم نیست؛ این سخنان می تواند نوعی «چراغ سبز» سعودی ها به معترضان سودانی برای سرنگونی دولت «البشیر» قلمداد شود.

مشارکت سودان در ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن و در اختیار گذاشتن نظامیان این کشور برای حمله به سودان بنا به دستور عربستان و صرف هزینه های هنگفت نظامی در جریان این جنگ می تواند یکی از عوامل وخیم شدن اوضاع اقتصادی سودان باشد؛ مسأله ای که ریاض هیچ توجهی به آن نکرده و در این شرایط بحرانی نه تنها به کمک خارطوم نشتافته بلکه با سوء استفاده از اوضاع اقتصادی این کشور سعی در امتیاز گرفتن از سودان را دارد.

نکته ای که کاملا آشکار است این است که عربستان در حال از دست دادن یکی دیگر از یاران و هم پیمانان خود یعنی سودان که یکی از کشورهای مهم قاره آفریقا از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک و منابع طبیعی به شمار می آید است. این مسأله انزوای عربستان را در سایه سیاستهای تهاجمی و خود محوری ریاض تشدید می کند.