دومین مسابقات ورزشی دانشجویی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر ساداتی پیش ازظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه دومین المپیاد ورزشی دانشگاه های استان ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در دانشگاه آزاد ساری برگزار می شود افزود: این مسابقات در دو روز در استان انجام می شود.
وی اظهار داشت: مسابقات ورزشی با حضور ۲۰۰ دانشجوی ورزشکار شامل ۱۰۰ دختر و ۱۰۰ پسر برگزار می شود و برای مسابقات مردان شش مرحله و آیتم ورزشی شامل دارت، تیراندازی با تفنگ بادی، آمادگی جسمانی، سیمولاتور، دو میدانی و تیروکمان است.
ساداتی یادآور شد: مسابقات بانوان نیز در پنج رشته به جز دومیدانی برگزار می شود و هیچ محدودیت در انتخاب دانشگاه نیست و به تمام دانشگاه ها فراخوان داده شده است.
وی، ترویج و تبلیغ محتوی فرهنگی را از جمله اهداف برنامه های ورزشی بیان کرد و ادامه داد: درحاشیه این مسابقات، برنامه ها و بسته های فرهنگی نیز اجرا می شود.
مسئول بسیج دانشجویی سپاه کربلا مازندران، ایجاد بستر و فضای سالم و بانشاط را در دانشگاه ها از جمله اهداف بیان کرد و افزود: تقویت اخلاق، رفتار و منش پهلوانی از دیگر اهداف برپایی مسابقات ورزشی است.
وی شناختن استعدادهای ورزشی را از دیگر اهداف برنامه های ورزشی برشمرد.
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