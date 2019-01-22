به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمدحسن رستمیان پیش از ظهر سه‌شنبه در دومین جلسه نشست خبری اصحاب رسانه با مسئولان کارگروه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به میزبانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سمنان ضمن بیان اینکه ۲۰۰ مبلغ دینی برای تبیین آرمان‌های انقلاب به نواحی مختلف استان اعزام می‌شوند، ابراز داشت: به‌منظور تشریح مبانی انقلاب، کرسی‌های آزاداندیشی در مساجد و حوزه‌های علمیه برگزار خواهد شد که این مبلغان به بیان حقایق واقعه انقلاب می‌پردازند.

وی بابیان اینکه امروز با نسل سوم و چهارمی مواجهیم که انقلاب را درک نکرده‌اند، اضافه کرد: به‌منظور جلوگیری از نفوذ فرهنگی دشمن می‌بایست واقعیات انقلاب و اهداف آن برای نسل جوان روشنگری شود که دراین‌بین روحانیان و مبلغان نقش بسیار مهمی دارند.

مدیر حوزه‌های علمیه برادران استان سمنان بابیان اینکه برای انتقال دستاوردهای این چهار دهه آشنایی طلبه‌ها به ولایت‌فقیه و اصل انقلاب ضروری است، ابراز داشت: با توجه به اینکه چهل‌سالگی انقلاب امسال با ایام شهادت زهرای مرضیه (س) مصادف شده است لذا این بهانه فرصتی خوبی است تا ضمن الگوسازی این بانوی ارزشمند بتوانیم انقلاب را به نسل جدید معرفی کنیم.

رستمیان بابیان اینکه خواستگاه انقلاب از بین طلبه‌های جوان آغاز شد، تصریح کرد: افتتاح حوزه علمیه میامی برای دهه فجر در دستور کار است تا با توجه به نقش روحانیان در شکل‌گیری انقلاب بتوان باوجوداین مراکز همین مسیر را تا ظهور مهدی موعود (عج) امتداد دهیم.

وی بابیان اینکه ۱۳ مدرسه حوزه علمیه با یک هزار طلبه در استان سمنان فعالیت دارند، اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه‌های شاخص افتتاح پایگاه مقاومت شهدای استان خواهد بود که در آن بالغ‌بر ۳۰۰ استاد حوزه فعالیت خواهند داشت که این ظرفیت می‌تواند در ترویج و تبلیغ دین مؤثر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، یک هزار برنامه متنوع در سالگرد چهلمین سال پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی در سطح استان سمنان تدارک دیده‌شده است