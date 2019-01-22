مسابقات بسکتبال پیشکسوتان منطقه یک کشور در سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بسکتبال مردان در بخش پیشکسوتان منطقه یک کشور از صبح سه‌شنبه در حالی به میزبانی مجموعه ورزشی غدیر سمنان آغاز به کارکرد که شش تیم شامل سمنان، سیستان و بلوچستان، گلستان و تهران، البرز و اصفهان در این رقابت‌ها حضور دارند.

رئیس فدراسیون بسکتبال در آئین افتتاحیه این رقابت‌ها بابیان اینکه افزایش مشارکت هیئت‌های ورزشی استان‌ها و همچنین باشگاه‌های بسکتبال یکی از اولویت‌های فدراسیون خواهد بود، گفت: امروز نیاز داریم تا بیش از هر زمانی از این رشته پرطرفدار حمایت کنیم.

رامین احمدی طباطبایی بیان کرد: با توجه به وجود استعداد های خوبی در سطح استان ها امیدواریم هیئت‌های بسکتبال در سطح کشور به فکر حمایت مالی و ساختاری از تیم های رده های سنتی مختلف برای حضور در رقابت‌های باشگاهی و لیگ های سطح کشور باشند.

سلامی رئیس هیئت بسکتبال سمنان نیز در سخنانی کوتاه ضمن بیان اینکه رقابت‌های بسکتبال پیشکسوتان منطقه یک کشور با حضور ۶۰ بستکبالیست برگزار شده است، گفت: این رقابت‌ها پنج روز به طول خواهد انجامید.

وی افزود: شش تیم داوری شامل ۱۷ داور وظیفه قضاوت این رقابت‌ها را بر عهده دارند.