سیستم آموزشی ایران باید الگوی کشورهای همسایه شود

به گزارش خبرنگارمهر، علی اکبر ولایتی ظهر سه شنبه در جمع مدیران مدارس متوسطه دوره اول سما کشور در تالار شیخ طبرسی بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی اظهار کرد: بدون تردید دوران مدرسه اهمیتش در ساخت و تربیت نسل آینده بسیار مهم تر و کلیدی تر از دانشگاه است.

وی افزود: وجود ۸۰۰ واحد از مدارس سما از مقطع پیش دبستانی تا متوسطه در کشور ظرفیت عظیمی است که باید به درستی از آن بهره برداری شود ولی بررسی های فعلی نشان می دهد در طول سالیان اخیر از این ظرفیت به درستی استفاده نشده است.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: آموزش و پرورش نیاز به تحول دارد و رهبر معظم انقلاب نیز سالها قبل به این مهم اشاره کرده اند و طرح تحول در آموزش و پرورش که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است باید به خوبی اجرایی شود.

وی گفت: در آموزش و پرورش به لحاظ کثرت مدارس و جمعیت مجالی برای افزایش کیفیت پیدا نمی شود ولی دست ما در مدارس سما برای اجرای دقیق سند بازتر است و باید متناسب با سند فعالیت شود.

ولایتی تصریح کرد: یکی از اشکالات مهم آموزش و پرورش کشور این است که پایه اش به درستی بنا نشده و تقلیدی از فرهنگ غربی و بدون توجه به داشته های بومی بوده است و اینکه ما نتوانستیم دانشمندانی همچون شیخ الرئیس ها تربیت کنیم به همین مهم بر می گردد.

وی تاکید کرد: معماری اسلامی و سنتی ما بسیار زیبا و بوده است ولی در حال حاضر معماری ها به سمت مدلهای غربی و بی هویت حرکت کرده است.

مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: آموزش زبان فارسی در مدارس باید جدی تر گرفته شود زیرا در حال حاضر بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه های ما نمی توانند دیباچه سعدی را حتی از رو بخوانند و لذا باید به این مهم در مدارس توجه شود.

وی افزود:آموزش معنویات نیز باید در مدارس مورد توجه قرار داشته باشد و وضو، احکام اسلامی و نماز به دانش آموزان یاد داده شود و در این راستا تزکیه بر تعلیم مقدم شمرده شود و همچنین پرورش بر آموزش نیز ارجح تر است.

ولایتی گفت: افرادی که در مدارس و دانشگاه های ما تربیت می شوند باید برای این نظام تربیت شوند و ارزش های نظام برایشان در اولویت باشد و این مدارس که ریشه های دانشگاه آزاد هستند باید در تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان تلاش کنند.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد:باید طوری رفتار کنیم که کشورهای همسایه از سیستم آموزشی ما الگو برداری کنند و در این راستا مذاکراتی با مقامات کشورهایی همچون سوریه، افغانستان و لبنان برای تاسیس واحدهای دانشگاه آزاد و مدارس سما شده است.