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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

مدیر امور استان‌ها کارگروه مد و لباس مطرح کرد

مشارکت ١٢ استان در برگزاری جشنواره استانی مد و لباس فجر

مشارکت ١٢ استان در برگزاری جشنواره استانی مد و لباس فجر

مدیر امور استان‌ها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از اعلام آمادگی استانهای سراسر کشور برای برگزاری جشنواره استانی مد و لباس فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، مجتبی حیدری مدیر امور استان‌ها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اعلام این خبر افزود: بنا بر اعلام استان‌های سراسر کشور ، تاکنون ١٢ استان اعلام آمادگی کردند که همزمان با  برگزاری هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، جشنواره مد و لباس فجر را به صورت استانی برگزار کنند.

حیدری اظهار کرد: از بین ١٢ استان کشور، استان‌های هرمزگان و یزد جشنواره مد و لباس فجر را به صورت ملی برگزار می‌کنند.

وی گفت: بیش از ١٠ استان در نیمه دوم سال جاری در زمینه مد ولباس اقدام به برگزاری نمایشگاه با موضوعات عفاف و حجاب، لباس‌های بومی وسنتی استان‌ها، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی در ١٢ استان کشور  برگزار می‌شود.

مدیر امور استان‌ها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با بیان این مطلب افزود: همچنین استان‌های سراسر کشور جهت شرکت در بخش‌های «مسابقه زنده طراحی لباس»،  «طراحی مانتوی اجتماع»، «عرضه محصولات عفاف و حجاب در بخش ویترین ملی»، گرفتن غرفه و حضور در هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر اعلام آمادگی کردند.

کد مطلب 4520425
مریم علی بابایی

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