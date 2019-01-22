یادواره شهدای انقلاب خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسفندیاری پیش از ظهر سه شنبه در هشتمین ستاد هماهنگی و اجرایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: یادواره شهدای انقلاب بیرجند دهم بهمن ماه در مهدیه بیرجند برگزار می شود.

وی ادامه داد: همچنین جشن مهمانی لاله ها با محوریت قطعه یک گلزار شهدای بیرجند در ۱۸ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هم در این مراسم بیان کرد: همایش بزرگ دست اندکاران ستاد چهلمین سالگرد پیروزی استان شنبه در سالن ایثار بیرجند برگزار می شود.

حجت الاسلام احمد ملایی با بیان اینکه در تمام فضاسازی ها رعایت فاطمیه خواهد شد، افزود: همچنین بیرق های عزای فاطمیه در سطح شهر نصب خواهد شد و شعار برنامه های دهه فجر سال جاری «یا فاطمه زهرا» خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در ایام الله دهه فجر بیان کرد: نواختن زنگ انقلاب در مدارس خراسان جنوبی یکی از برنامه های محوری این ایام است.

نواختن زنگ انقلاب در مدارس

دبیر کار گروه فرهنگیان و دانش آموزان آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم با اشاره به برنامه نواختن زنگ انقلاب بیان کرد: این برنامه همزمان با سراسر کشور در ۱۳ بهمن ماه در مدارس استان نواخته می شود.

علی نورمحمدی بیان کرد: زنگ انقلاب به صورت نمادین با حضور مسئولان در مدرسه هفت تیر بیرجند نواخته می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: برای ۱۲ بهمن ماه، سرود ملی ۴۰ هزار نفری توسط کانون های مساجد در سراسر کشور پیش بینی شده است.

حجت الاسلام ابراهیم سبزه کار با بیان اینکه سهم خراسان جنوبی هزار نفر است، اظهار کرد: از این میزان یک گروه ۲۰۰ نفری در بیرجند و در سایر شهرستان ها، گروه ۸۰ نفری به اجرای برنامه می پردازند.

پرواز ۴۰ کبوتر بر فراز آسمان استان در چهلمین سالگرد انقلاب

معاون فرهنگی حوزه علمیه خراسان جنوبی هم در این جلسه با بیان اینکه از ظرفیت هنرمندان غیربومی در برنامه های دهه فجر استان استفاده نشده است، افزود: همچنین ظرفیت نقاش ها به طور مطلوبی دیده نشده است.

حجت الاسلام علی نخعی پور با بیان اینکه باید مستندهایی برای پخش در شبکه ملی تهیه شود، اظهار کرد: گروه سرودی با عنوان هفت بهمن تشکیل شود و در مدارس به اجرای برنامه بپردازد.

مدیر تبلیغات معاونت فرهنگی شپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی هم در این مراسم با اشاره به برنامه های مراسم ۱۲ بهمن ماه سال جاری بیان کرد: پرواز ۴۰ کبوتر و بادکنک همزمان با لحظه ورود امام (ره)، تهیه کیک تولد ۴۰ سالگی انقلاب و اجرای گروه سرود ۲۰۰ نفری از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

هادی ایمانی از توزیع دو هزار پرچم ایران بین مردم حاضر در مراسم خبر داد و افزود: همچنین رژه موتوری و گلباران تمثال امام (ره) از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

بنا به گفته وی طی ایام دهه فجر قریب به ۴۰ دیگ قلور پخت خواهد شد.