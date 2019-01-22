بارش پراکنده باران در نیمه شمالی خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهرهای آبادان و حسینیه با دمای هوای ۱۶ و ایذه با دمای هوای ۱- درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی افزود: طی همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای ۱۵ و چهار درجه سانتیگراد را گزارش کرده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا کمی ابری همراه با مه یا مه رقیق و در بعضی ساعات توام با وزش باد پیش بینی می شود.

سبزه زاری در پایان عنوان کرد: از اوخر امشب تا صبح فردا در نیمه شمالی استان احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.