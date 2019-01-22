برخی مصوبات شورا به دلیل تعارضات حقوقی اجرا نمی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه کمیسیون علمی وفناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور حجت الاسلام سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

سعید رضا عاملی گفت: خوشبختانه در این کمیسیون ظرفیت های چند رشته ای حضور دارد و می توان از این ظرفیت برای حوزه های تصمیم سازی استفاده کرد.

وی ادامه داد: ما در حوزه علم و فناوری باید با نگاه حساب شده تری فعالیت کنیم و برای ارائه راهبردهای تصمیم ساز رویکرد دقیقی را داشته باشیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: روند های موجود کشور با سرعت زیادی در حال تحول است و به نوعی با رویکرد تجدد مواجه هستیم که نیاز داریم جایگاه خودمان را در مواجهه با تجدد یا جهان پسا تجدد بازشناسی کنیم و هویت دینی و ملی مان را در این عرصه به خوبی بشناسیم.

عاملی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه علم و فناوری باید توجه کرد که چه مسئله ای به درد جامعه متکی به ارزش های ایرانی - اسلامی می خورد.

وی افزود: یکی از این هدفگذاری ها می تواند آن مواردی باشد که دین مطرح کرده است و بزرگترین ثواب را رفع کرب و گرفتاری از مردم دانسته است، لذا ما باید بدنبال سیاست هایی باشیم که تسهیل کننده امر زندگی مردم است مزاحمت های اداری و بورکراسی را برای مردم کم یا ریشه کن می کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: رفع چالش های موجود در جامعه باید از موارد جدی برای سیاستگذاری در عرصه علم و فناوری ما باشد و در این زمینه نیز قاعده لاضرر در اسلام به خوبی می تواند به دانش ما جهت دهد.

وی ادامه داد: باید به این سؤال پاسخ دهیم که اولویت های ما چه میزان با مشکلات و دغدغه های مردم ارتباط دارد؟

عاملی گفت: در مقوله فرهنگ نیز با مسائل جدی مواجهیم و در این زمینه توجه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسائلی در جهت تأمین عدالت اجتماعی و کاهش هزینه های دستگاه ها شاید بتواند مؤثر باشد.

وی افزود: نظام برنامه ریزی جدید بر یافتن چالش ها و رفع آنها تاکید دارد که ضرورت دارد به این مسئله توجه شود.

عاملی خاطر نشان کرد: درصدد هستیم تا مسیر فعالیت دبیرخانه را با بررسی پیشنهاد سایر دستگاهها اصلاح کنیم و به همین منظور با حدود ۴۰ دستگاه نامه نگاری کرده ایم تا آنها مسائل خود را مطرح کنند و دبیرخانه به پالایش و بررسی تخصصی این موارد اقدام کند.

وی ادامه داد: برخی از مصوبات شورا به دلیل تعارضات حقوقی و یا نبود امکانات لازم فاقد قابلیت اجرایی هستند و مناسب است که پیش از تصویب، الزامات کارشناسی آن آماده سازی شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ما از دستگاه‌ها خواسته ایم تا پیشنهادهای خود را جهت تدوین سندهای ملی ارائه دهند و در نظر داریم از این پس پیشنهادات دستگاه‌ها پس از بررسی کارشناسی در دبیرخانه به عنوان لایحه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط نهادهای ذی نفع ارائه شود ضمن آنکه طرح های شورای های تخصصی و همچنین کمیسیون های دبیرخانه نیز در قالب طرح قابلیت ارائه خواهند داشت.

وی افزود: هدف اصلی از تدوین این برنامه یکپارچه سازی روند تدوین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و چابک کردن روند ها همراه با احراز کیفیت و تامین استانداردهای مرتبط با حوزه سیاستگذاری کلان کشور است.