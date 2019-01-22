به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی نجات پیش از ظهر دوشنبه در کمیسیون اقتصا، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان از آمادگی شورا و شهرداری برای کمک به حوزه گردشگری خبر داد و بر بهره‌گیری از فناوری ‌های نوین در راستای تقویت مقوله گردشگری تاکید کرد.

وی یادآور شد: گردشگری نیاز به یک اکوسیستم دارد و صرفاً شورا و شهرداری یا سازمان میراث فرهنگی به تنهایی نمی توانند در این زمینه وارد شوند.

حمید بادامی نجات با بیان اینکه سیستم قوانین شهرداری به صورت مدیریت جامع شهری نیست؛ افزود: شهرداری به عنوان یک دستگاه یا نهاد مردمی می‌تواند در حوزه گردشگری مشارکت کند اما متولی اصلی در این زمینه نیست.

نایب رئیس شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه نباید اکوسیستم را در حوزه گردشگری نادیده گرفت، یادآورشد: همدان برند و ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری و گردشگری دارد که باید در جذب گردشگر از آن بهره گرفت.

وی اضافه کرد: در تدوین طرح شهر گردشگر نباید از حوزه فن آوری چشم‌پوشی کرد، چرا که ذائقه گردشگران از سنتی تغییر کرده و بهره گیری فن آوری در این زمینه می تواند کمک کننده باشد.

رئیس کمیسیون نظارت بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان هم با تأکید بر اینکه همه باید برای رونق گردشگری شهر و استان تلاش کنیم، افزود: شورای شهر همدان در کنار فعالیت‌های خود اقداماتی را در خصوص گردشگری و سرمایه‌گذاری انجام داده است.

سیدمسعود عسگریان گفت: در تدوین عوارض محلی سعی شده نظرات اکثر دستگاه‌های اجرایی و صاحبان فکر و اندیشه های نو در حوزه مدیریت شهری برای گردشگری و حمایت از سرمایه گذار اخذ شود تا در تدوین سطوح مربوط به حوزه گردشگری در صدور مجوزها تسهیل ایجاد کند.

سید مسعود عسگریان با اشاره به طرح شهر گردشگر اضافه کرد: در این راستا لازم اباید ست هرگونه اقدام یا وظایفی که شورا و شهرداری می‌تواند اعمال کند به شورا ارائه کرد تا در برنامه های سال ۹۸ لحاظ شود.

گفتنی است، در این جلسه طرح پیشنهادی شهر گردشگر به عنوان برند همدان ۲۰۱۹ مطرح و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی و سایر بخش های مرتبط با گردشگری در حوزه فعالیت خود نظر، پیشنهاد؛ راهکار عملیاتی و شاخصه های لازم را بیان کنند.