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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

مدیرکل کار بوشهر:

ثبت‌نام اتباع افغانی و عراقی در دفاتر کاریابی استان بوشهر آغاز شد

ثبت‌نام اتباع افغانی و عراقی در دفاتر کاریابی استان بوشهر آغاز شد

بوشهر - مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: ثبت‌نام اتباع افغانی و عراقی در دفاتر کاریابی استان بوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پناه ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ثبت‌نام، صدور و تمدید پروانه کار موقت ویژه اتباع افاغنه و عراقی دارای مدارک هویتی توسط دفاتر کاریابی آغاز شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اجرایی شدن ماده ۲۰ آیین نامه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی مصوب سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران، طرح ثبت نام از اتباع خارجی برای دریافت پروانه کار موقت شروع شد.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از ابتدای بهمن‌ماه اقدام به ثبت نام پروانه کار موقت اتباع افاغنه دارای کارت آمایش ۱۳، گذرنامه خانواری، مجردی و تبدیل وضعیت و اتباع عراقی دارای کارت هویت ۱۲ می‌کند.

وی گفت: در استان بوشهر دو دفتر کاریابی در بوشهر و دشتستان مجوز صدور و تمدید پروانه کار موقت اتباع خارجی را در یافت کرده و فعالیت می‌کنند که اتباع خارجی دارای مدارک هویتی ذکر شده می‌توانند با مراجعه به دفاتر نسبت به صدور یا تمدید  پروانه کار موقت اقدام کنند.

کد مطلب 4520453

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