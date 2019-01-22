به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پناه ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ثبت‌نام، صدور و تمدید پروانه کار موقت ویژه اتباع افاغنه و عراقی دارای مدارک هویتی توسط دفاتر کاریابی آغاز شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اجرایی شدن ماده ۲۰ آیین نامه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی مصوب سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران، طرح ثبت نام از اتباع خارجی برای دریافت پروانه کار موقت شروع شد.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از ابتدای بهمن‌ماه اقدام به ثبت نام پروانه کار موقت اتباع افاغنه دارای کارت آمایش ۱۳، گذرنامه خانواری، مجردی و تبدیل وضعیت و اتباع عراقی دارای کارت هویت ۱۲ می‌کند.

وی گفت: در استان بوشهر دو دفتر کاریابی در بوشهر و دشتستان مجوز صدور و تمدید پروانه کار موقت اتباع خارجی را در یافت کرده و فعالیت می‌کنند که اتباع خارجی دارای مدارک هویتی ذکر شده می‌توانند با مراجعه به دفاتر نسبت به صدور یا تمدید پروانه کار موقت اقدام کنند.