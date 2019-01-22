نامه ۱۵۰ نماینده به رئیس جمهور برای حل مشکل بیمه تکمیلی فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی نوبت صبح روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نامه ۱۵۰ نماینده خطاب به رئیس جمهور در مورد رسیدگی به شرایط نامطلوب بیمه تکمیلی فرهنگیان قرائت شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

با توجه به شرایط نامطلوب بیمه تکمیلی فرهنگیان که نارضایتی حداکثری در میان فرهنگیان را ایجاد کرده است و اعتراضات متعددی از کانال های مختلف به دست نمایندگان رسیده است، خواستار حل این معضل هستیم.

افزایش نرخ های جدید موجب فشار اقتصادی به خانواده فرهنگیان شده است. عدم پوشش بیمه درمانی متناسب با معطوف نبودن آن به پیشگیری، عدم نظارت نمایندگانی از فرهنگیان، چگونگی روند بیمه، به رسمیت نشناختن ادارات فرهنگیان و تشکل های صنفی و تعاونی برای انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه، نرخ گذاری در سال جدید بدون هیچ برتری خدمات، دوگانه دیدن فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ارائه خدمات از مشکلات بیمه تکمیلی فرهنگیان است.

بنابراین خواهشمندیم دستورات لازم در راستای حل این مشکلات ارائه شود.

در این خصوص پیشنهاد میشود بیمه تکمیلی قبلی برای همه فرهنگیان به مدت یک ماه تمدید شود و سهم ۵۰ درصدی وزارت آموزش و پرورش در حمایت از بیمه تکمیلی فرهنگیان همانند بسیاری از ارگان های دیگر لحاظ شود.