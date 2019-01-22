شهر صدرا دارای ردیف اعتباری مستقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حاجی پور پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری افزود: از محل منابع عمومی دولت و بودجه عمومی استان پروژه های روبنایی اجرا می شود .

حاجی پور با بیان اینکه با استقرار وزیر جدید راه و شهرسازی برنامه ای تحت عنوان ۴۰۰هزار واحد در کل کشور کلید خورد، بیان کرد: از ابن تعداد حدود ۲۰۰هزار واحد سهم شهرهای جدید و ۲۵ هزار واحد مربوط به شهر جدید صدرا است.



وی ادامه داد: تا سال ۹۹ عملیات اجرایی واحدها در شهر جدید صدرا آغاز می شود.

او گفت : از این ۲۵ هزار واحد عملیات اجرایی حدود ۴۵۰۰واحد عرضه مسکن به صورت مشارکتی در شهر جدید صدرا تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید صدرا با اشاره به اینکه این طرح ها بیشتر برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه در نظر گرفته شده است، ادامه داد:هزار واحد به صورت مشارکتی و ۳۵۰۰ واحد دیگر در قالب محله سازی اجرا می شود.

حاجی پور در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به دو محور باجگاه به صدرا و صدرا به دوکوهک عنوان کرد: دو دسترسی اصلی مسیر باجگاه به صدرا و صدرا به دوکوهک جایگاه صدرا را در موضوع پروژه های رو بنایی ،فضاهای آموزشی،فرهنگی و...ارتقا داده است.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید صدرا با اشاره به پیشرفت ۲۵ درصدی محور باجگاه به صدرا گفت: امید است که محور صدرا به دوکوهک تا پایان سال جاری و محور باجگاه به صدرا تا پابان نیمه اول سال آینده زیر بار ترافیک برود.

حاجی پور ادامه داد :از ۱۱۰ میلیارد بودجه مصوب شرکت عمران در ۱۰ ماه منتهی به سال جاری ۹۳ درصد تحقق یافته است.



وی افتتاح ۳ زمین ورزشی با اعتبار ۲.۷ میلیارد،آغاز به کار ۲ پروژه مشارکتی که متوقف بوده،بهره برداری از مصلای شهر صدرا و خانه هنرمندان ،عملیات اجرایی ۳۵۰۰ واحد مسکونی و مرکز محله از جمله پروژه های در دست افتتاح در دهه فجر عنوان کرد.