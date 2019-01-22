  1. بین الملل
  2. اروپا
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

توافق اتحادیه اروپا و «آ سه آن» برای ارتقای سطح روابط

توافق اتحادیه اروپا و «آ سه آن» برای ارتقای سطح روابط

اتحادیه اروپا و «آ سه آن» امروز سه شنبه با ارتقای سطح روابط خود موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در توئیتر از توافق اتحادیه اروپا و آ سه آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) برای ارتقای سطح روابط خبر داد.

به موجب این توافق سطح روابط دو طرف به «شراکت استراتژیک» ارتقا می یابد.

کد مطلب 4520461
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها