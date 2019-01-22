توافق اتحادیه اروپا و «آ سه آن» برای ارتقای سطح روابط

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در توئیتر از توافق اتحادیه اروپا و آ سه آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) برای ارتقای سطح روابط خبر داد.

به موجب این توافق سطح روابط دو طرف به «شراکت استراتژیک» ارتقا می یابد.