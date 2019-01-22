نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سال ۹۸ بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی روز گذشته(یکشنبه) با حضور ۲۲ نفر از اعضا و بازرسان در دفتر مرکزی جمعیت برگزار شد.

در این جلسه، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان گزارشی از کاستی‌ها و نقاط قوت لایحه بودجه ۹۸ کشور ارائه کرد.

در جریان ارائه این گزارش، ضمن پرداختن به اهمیت توجه ویژه به وضعیت معیشت مردم، درباره برقراری نسبی عدالت اقتصادی از طریق اعمال سهمیه‌بندی بنزین برای یکایک ایرانیان نیز بحث و تبادل نظر شد.

جبران نشدن خسارت‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی و سازو کار مهار افزایش چند برابری قیمت کالاها و نیز دغدغه اعضای جمعیت برای کوتاهی دستگاه اجرایی در اعمال نظارت و نقشی که مجلس باید در متعادل کردن لایحه بودجه اعمال کند از فرازهای گفتگویی در این جلسه بود.

اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان با اشاره به تلاش سنگین سازماندهی شده آمریکا و اروپا برای تصویب لوایح «FATF» توسط مجلس، خاطرنشان کردند که این لوایح ساز و کاری برای جلوگیری از هرگونه دور زدن تحریم‌ها است.

این جمعیت در عین حال با یادآوری همکاری مشترک آمریکا و اروپا، رژیم صهیونیستی، منافقین و آل‌سعود برای بستن تمام روزنه‌های خنثی کننده تحریم‌های نفتی و تجاری، از دقت نظر هوشمندانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مباحث اقتصادی در این رابطه تقدیر کرد.

از دیگر دستور جلساتی که در نشست ماهانه شورای مرکزی جمعیت جانبازان به آن پرداخته شد، ارائه گزارش کارگروه ترویج گفتمان انقلاب اسلامی جمعیت بود.

طی این گزارش به ابعاد گوناگون گفتمان راهبردی اسلام و غرب پرداخته و درباره اتکای اندیشه و علوم انسانی غرب به مادیت در مقابل اندیشه متعالی اسلام پرداخته شد.

در این گزارش همچنین به بخشی از ابعاد رویارویی این دو گفتمان در حوزه‌های حکومت، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، روابط بین‌الملل و نظام آموزشی اشاره شد.

در جلسه اخیر جمعیت جانبازان همچنین گزارش مباحث ۱۴ گانه انتخابات پیش رو برای دستیابی به مدل های عملیاتی و برنامه‌های اجرایی در این حوزه ارائه شد.

اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان با انتقاد شدید از دستگیری مرضیه هاشمی، خبرنگار و مستندساز شبکه پرس تی‌وی توسط پلیس واشنگتن بدون تفهیم اتهام مشخص وی، متن بیانیه اعتراضی جمعیت را به تصویب رساندند.

از دیگر برنامه‌های آتی جمعیت که در جلسه اخیر به تصویب رسید، نمایش سه مستند «هاشمی زنده است» با موضوع سیر زندگی و تفکر آیت‌الله هاشمی، «قائم مقام» با موضوع سیر زندگی و تفکر آیت‌الله منتظری و «نردبان فریب» با موضوع واکاوی ابعاد قرارداد آب و هوایی پاریس در دفتر مرکزی جمعیت با فراخوان کارگروه جوانان خواهد بود.