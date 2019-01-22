به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور روسیه در شهر کالینگراد روسیه برگزار شد که در نهایت نفرات برتر اوزان دهگانه مشخص و معرفی شدند.

بر این اساس اسامی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- ویتالی کابالویف ۲- ویکتور ودرنیکوف ۳- واسیلی توپویف و انور الاخیاروف

۶۰ کیلوگرم: ۱- جامبولات لوکایف ۲- دیمیتری لیوستریسکی ۳- مینگیان سیمینوف و سادیک لالایف

۶۳ کیلوگرم: ۱- مارات گاریپوف ۲- الکسی تادیکین ۳- روبان میناسیان و آرتور سلیمان اف

۶۷ کیلوگرم: ۱- الکسی کیانیکین ۲- زائور کابالویف ۳- آلن میرزویان و نظیر عبداله یف

۷۲ کیلوگرم: ۱- ابوزید مانتسیگوف ۲- آدام کوراک ۳- چنگیز لابازانوف و ماگومد یاربیلوف

۷۷ کیلوگرم: ۱- رومن ولاسوف ۲- اسلام اوپیف ۳- رمضان آباچاریف و ایراکلی کالاندیا

۸۲ کیلوگرم: ۱- الکساندر کوماروف ۲- واهاگ مارگاریان ۳- ادلان آکیف و میلاد علی زایف

۸۷ کیلوگرم: ۱- داوید چاکوتادزه ۲- سوسروکو کودزوکوف ۳- بخان اوزدیف و الان اوستایف

۹۷ کیلوگرم: ۱- نیکیتا ملنیکوف ۲- الکساندر گولووین ۳- کانتمیر ماگومدوف و دانیل سوتنیکوف

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- واتیلی شچور ۲- رافائل سیتسوشویلی ۳- زورابی گدخوری و الکسی گریشین