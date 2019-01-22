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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۳

برترین فرنگی‌کاران روسیه مشخص شدند/ قهرمانی ولاسوف و چاکوتادزه

برترین فرنگی‌کاران روسیه مشخص شدند/ قهرمانی ولاسوف و چاکوتادزه

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی روسیه با مشخص شدن نفرات برتر اوزان دهگانه پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور روسیه در شهر کالینگراد روسیه برگزار شد که در نهایت نفرات برتر اوزان دهگانه مشخص و معرفی شدند.

بر این اساس اسامی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- ویتالی کابالویف ۲- ویکتور ودرنیکوف ۳- واسیلی توپویف و انور الاخیاروف
۶۰ کیلوگرم: ۱- جامبولات لوکایف ۲- دیمیتری لیوستریسکی ۳- مینگیان سیمینوف و سادیک لالایف
۶۳ کیلوگرم: ۱- مارات گاریپوف ۲- الکسی تادیکین ۳- روبان میناسیان و آرتور سلیمان اف
۶۷ کیلوگرم: ۱- الکسی کیانیکین ۲- زائور کابالویف ۳- آلن میرزویان و نظیر عبداله یف
۷۲ کیلوگرم: ۱- ابوزید مانتسیگوف ۲- آدام کوراک ۳- چنگیز لابازانوف و ماگومد یاربیلوف
۷۷ کیلوگرم: ۱- رومن ولاسوف ۲- اسلام اوپیف ۳- رمضان آباچاریف و ایراکلی کالاندیا
۸۲ کیلوگرم: ۱- الکساندر کوماروف ۲- واهاگ مارگاریان ۳- ادلان آکیف و میلاد علی زایف
۸۷ کیلوگرم: ۱- داوید چاکوتادزه ۲- سوسروکو کودزوکوف ۳- بخان اوزدیف و الان اوستایف
۹۷ کیلوگرم: ۱- نیکیتا ملنیکوف ۲- الکساندر گولووین ۳- کانتمیر ماگومدوف و دانیل سوتنیکوف
۱۳۰ کیلوگرم: ۱- واتیلی شچور ۲- رافائل سیتسوشویلی ۳- زورابی گدخوری و الکسی گریشین

کد مطلب 4520466

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