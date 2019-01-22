نخستین جشنواره استعدادیابی واترپلو در کاشان برگزار می شود

محمدجواد سلامیان زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان از جوانان کاشانی در راستای کشف استعداد در رشته واترپلو دعوت می کند تا جهت ثبت نام به مراکز پیش بینی شده مراجعه کنند.

وی ضمن اشاره به شرایط ثبت نام کنندگان افزود: واجدین شرایط ثبت نام در این جشنواره باید کارت بیمه ورزشی داشته و با شنای کرال سینه و شنای قورباغه آشنایی داشته باشند،حداکثر سن ثبت نام کنندگان ۱۴ سال است و شهریه آزمون ورودی نیز رایگان درنظر گرفته شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان با بیان اینکه مهلت ثبت نام در این جشنواره تا روز ۱۵ بهمن ماه است، ابراز داشت: نخستین جشنواره استعدادیابی واترپلو در کاشان ویژه دانش آموزان پسر است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به اداره ورزش و جوانان و استخر امیرکبیر این شهرستان در بعدازظهرها نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی از همکاری اداره آموزش و پرورش کاشان در این جشنواره خبر داد و گفت: ناحیه مقاومت بسیج کاشان، فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جمهوری اسلامی ایران و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان نیز از دیگر نهادهایی است که در برگزاری این جشنواره اداره ورزش و جوانان این شهرستان را یاری می دهند.