پایگاه های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان ها ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی سلم آبادی در دهمین جلسه کمیته فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به عواقب شوم مصرف مواد مخدر بیان کرد: مبارزه با مواد مخدر به صورت محله محور یکی از راهکارهای مناسب برای رفع این معضل در جامعه است.

وی با بیان اینکه در این راستا پایگاه های فرهنگی اجتماعی در خراسان جنوبی تشکیل شده است، افزود: این پایگاه ها به طورت پایلوت در شش نقطه از مرکز استان فعالیت می کنند.

حجت الاسلام سلم آبادی ادامه داد: امید است طی سال آینده در هر شهرستان یک پایگاه فرهنگی اجتماعی ایجاد شود.

وی از فعالیت ۲۱۰ روحانی مستقر و طرح هجرت زیر نظر اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در استان خبر داد و گفت: حذف آسیب های اجتماعی یکی از اولویت های تبلیغی این افراد است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: از تمام ظرفیت های موجود اعم از ائمه جماعات، مبلغین سنتی، معلمین خط تماس، مبلغات، روضه خوان های خانگی برای مقابله با آسیب های اجتماعی از جمله مواد مخدر به کارگیری می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به زمینه توسعه و گسترش مواد مخدر در استان، می طلبد تا پیرامون خطر های این معضل خانمان سوز در میان جوانان و خانواده ها آگاه سازی شود.