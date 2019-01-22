به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پولاد ظهر سه‌شنبه در نشست هم‌افزایی دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان بوشهر اظهار داشت: شبکه سازی رویدادها و برنامه های فرهنگی و علمی نخبگان مساجد، معرفی دستاوردهای بالقوه استعدادهای محلات، تولید نرم افزارهای چند رسانه ای به منظور خدمات رسانی اجتماعی به سایر اقشار جامعه از دیگر برنامه های چشم انداز کانون های فرهنگی هنری مساجد استان بوشهر است.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان بوشهر افزود: برون سپاری فعالیت ها با مشارکت کانون های مساجد سیاست کلی ستاد عالی مرکز است.

پولاد بیان کرد: نگاه علم فرهنگی این است که نیروهای توانمند و کارآمد در صف باید برای سایر اقشار جامعه برنامه داشته باشند و جامعه هدف برنامه ریزی کنند و اکنون حوزه خانواده و کودک و نوجوان مهم ترین بخش در اولویت برنامه ای ما است.

وی با بیان اینکه در گذشته ظرفیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد به خوبی جذب و معرفی نشده است، عنوان کرد: مهارت آموزی و درآمدزایی باید در دستور کار برنامه های کانون های فرهنگی هنری مساجد به منظور پویا تر شدن فعالیت ها و مدیریت امور فرهنگی مجموعه خود قرار دهند.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان بوشهر از تشکیل هیئت نظارت و ساماندهی بر فعالیت کانون ها خبرداد و گفت: به زودی انقلاب خدمات رسانی در امور تجهیزات کانون‌های فرهنگی هنری مساجد رقم خواهد خورد.

پولاد اعلام کرد: دوره آموزشی خبرنگاری و عکاسی با عنوان «هر مسجد – یک خبرنگار» ویژه بیش از ۲۵ هزار نفر اعضاء ۴۰۳ کانون فرهنگی هنری مساجد از سوی خبرگزاری شبستان در استان بوشهر به زودی برگزار می شود که علاقمند می توانند تا ۱۵ بهمن برای ثبت نام و شرکت در دوره تماس بگیرند.