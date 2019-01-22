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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰

رئیس کل دادگستری گلستان:

نقشه فرار یکی از متهمان پرونده پرهام گلستان ناکام ماند

نقشه فرار یکی از متهمان پرونده پرهام گلستان ناکام ماند

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: نقشه فرار یکی از سه متهم اصلی پرونده معروف به پرهام آزادشهر، که دیروز قصد فرار داشت با هوشیاری بازپرس پرونده، ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: نقشه فرار یکی از سه متهم اصلی پرونده معروف به پرهام آزادشهر، که دیروز (دوشنبه) قصد فرار داشت با هوشیاری بازپرس پرونده، ناکام ماند.

هاشمیان افزود: این متهم با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی زندانی است و افرادی چند روز پیش با مراجعه به دادسرای مرکز استان و ارائه اسنادی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، قصد آزادی او را داشتند.

وی ادامه داد: اسناد ارائه شده به بازپرسی، مربوط به پاکدشت ورامین استان تهران بود و برای بررسی درستی یا نادرستی اسناد و توقیف اسناد، نیابت قضایی برای دادسرای پاکدشت صادر شد.

هاشمیان بیان کرد: دیروز چند نفر به دادسرای گرگان مراجعه کردند و با ارائه برگه ای که در آن مُهر بازپرسی دادسرای پاکدشت و ثبت اسناد و املاک جعل شده بود به دنبال آزادی این فرد بودند اما با شک بازپرس و پیگیری از دادسرای پاکدشت ورامین مشخص شد این برگه جعلی و اسناد املاک ارائه شده هم اعتبار ندارد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان اظهار کرد: در همین راستا سه نفر بازداشت شدند که در بازجویی های اولیه اقرار کردند، برای توقیف سند و آزادی متهم به آنان وعده چهار میلیارد تومانی داده شده که ۳۰۰ میلیون تومان آن را به صورت پیش پرداخت دریافت کرده اند.

هاشمیان گفت: پرونده معروف به پرهام آزادشهر سه متهم اصلی دارد که همه در زندان هستند. این افراد سر بیش از سه هزار نفر را در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان کلاه گذاشتند و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به جیب زدند.

گفتنی است که این پرونده در دادسرای شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان در حال رسیدگی بود اما با توجه به این بیشتر مالباختگان گلستانی هستند با پیگیری دادگستری استان، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرای گرگان منتقل شد.

کد مطلب 4520475

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