نقشه فرار یکی از متهمان پرونده پرهام گلستان ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: نقشه فرار یکی از سه متهم اصلی پرونده معروف به پرهام آزادشهر، که دیروز (دوشنبه) قصد فرار داشت با هوشیاری بازپرس پرونده، ناکام ماند.

هاشمیان افزود: این متهم با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی زندانی است و افرادی چند روز پیش با مراجعه به دادسرای مرکز استان و ارائه اسنادی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، قصد آزادی او را داشتند.

وی ادامه داد: اسناد ارائه شده به بازپرسی، مربوط به پاکدشت ورامین استان تهران بود و برای بررسی درستی یا نادرستی اسناد و توقیف اسناد، نیابت قضایی برای دادسرای پاکدشت صادر شد.

هاشمیان بیان کرد: دیروز چند نفر به دادسرای گرگان مراجعه کردند و با ارائه برگه ای که در آن مُهر بازپرسی دادسرای پاکدشت و ثبت اسناد و املاک جعل شده بود به دنبال آزادی این فرد بودند اما با شک بازپرس و پیگیری از دادسرای پاکدشت ورامین مشخص شد این برگه جعلی و اسناد املاک ارائه شده هم اعتبار ندارد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان اظهار کرد: در همین راستا سه نفر بازداشت شدند که در بازجویی های اولیه اقرار کردند، برای توقیف سند و آزادی متهم به آنان وعده چهار میلیارد تومانی داده شده که ۳۰۰ میلیون تومان آن را به صورت پیش پرداخت دریافت کرده اند.

هاشمیان گفت: پرونده معروف به پرهام آزادشهر سه متهم اصلی دارد که همه در زندان هستند. این افراد سر بیش از سه هزار نفر را در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان کلاه گذاشتند و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به جیب زدند.

گفتنی است که این پرونده در دادسرای شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان در حال رسیدگی بود اما با توجه به این بیشتر مالباختگان گلستانی هستند با پیگیری دادگستری استان، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرای گرگان منتقل شد.