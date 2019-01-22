ظرفیت انبار ذخایر محصولات کشاورزی هرمزگان۴ برابر افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در گزارش عملکرد چهل ساله سازمان تعاون روستایی استان هرمزگان گفت: یکی از اهداف بسیار مهم توجه به زیرساخت‌های و ایجاد ظرفیت در بخش کشاورزی و تشکلها در استان بوده است.

وی افزود: تاکنون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۶۸ انبار ذخایر محصولات کشاورزی در استان احداث شده است که قبل از انقلاب این تعداد در بخش دولتی فقط ۱۶ انبار بوده است و بیش از ۵۲ انبار به مجموعه انبارهای ذخایر محصولات کشاورزی در بخش دولتی اضافه شده است.

اسدپور با بیان اینکه انبارهای احداث شده بین ۲۵۰ تا ۲۰۰۰ تن ظرفیت دارد، افزود: این میزان انبار بالغ بر ۲۹ هزار تن محصولات کشاورزی را در خود حفظ و نگهداری می کند و کمک فراوانی در مناطق روستایی برای ذخیره محصولات کشاورزی به حساب می آید.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان هرمزگان تصریح کرد: برای رسیدن به توسعه در بخش کشاورزی نیاز به ایجاد ظرفیت سازی در ایجاد انبارهای مسقف به ویژه انبار ذخیره محصولات کشاورزی و برای رسیدن به امنیت غذایی لزوم ایجاد انبار ذخیره های محصولات کشاورزی را بیشتر مورد توجه قرار داده است.

افزایش خرید ۱۰۰ درصدی محصولات کشاورزی بصورت تضمینی و توافقی

اسدپور، مشارکت در خرید، ذخیره‌سازی و حمل محصولات تضمینی و مباشرتی از طریق اتحادیه‌های تعاونی استانی از جمله وظایف ذاتی شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: در سالجاری بیش از ۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی مثل گندم، ذرت، کلزا، گوجه فرنگی و خرما بصورت تضمینی و توافقی به ارزش ۷۸ میلیارد ریال از کشاورزان توسط این شبکه خریداری شده است که در همین انبارهای ذخیره محصولات کشاورزی نگهداری و به مراکز مورد نظر حمل شده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان با اشاره افزایش ۱۰۰درصدی خرید محصولات کشاورزی، افزود: این میزان محصولات توسط مراکز خرید مستقر در شهرستان ها صورت گرفته در حالیکه قبل از انقلاب هیچ خریدی بصورت تضمینی و توافقی انجام نمی شد.

وی راه اندازی ۴۲ واحد مراکز عرضه محصولات و فروشگاه تیپ، ۶ واحد باسکول، بوجاری، ذرت خشک کنی و سورتینگ مرکبات بخشی از اقدامات این سازمان بوده که در زمینه خرید محصولات کشاورزی بوده که در ۴ دهه گذشته صورت گرفته است.

توزیع بیش از ۱۶ هزار تن نهاده های دامی و کشاورزی

مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان با بیان اینکه تهیه وتولید وفروش نهاده های کشاورزی ( کود، سم و...) و دامی از جمله برنامه های حمایتی تعاون روستایی است، اظهارداشت: شبکه تعاونی روستایی استان با توجه به وظیفه ذاتی خود در جهت خدمت رسانی به جامعه روستایی و با بهره گیری از امکانات موجود درسطح منطقه سالیانه بیش از ۱۶ هزار تن انواع نهاده های دامی و کشاورزی میان دامداران و کشاورزان منطقه توزیع می کند.

وی افزود: از این میزان بیش از ۶ هزار تن کود شیمیایی، انواع کودهای ریز مغذی و کود های آلی و زیستی میباشد. اسدپور به توزیع و تولید انواع بذور اصلاح شده اشاره کرد و گفت: در یکسال گذشته بیش از ۱۵۰ تن انواع بذور اصلاح شده میان کشاورزان توزیع شده است.

وی خاطر نشان کرد: توزیع نهاده های دامی میان دامدران استان به بیش از ۱۰ هزار تن در سال بوده است که انتظار میرود این میزان افزایش یابد. اسدپور با اشاره به اینکه قبل از انقلاب توزیع نهاده های دامی و کشاورزی به این وسعت نبوده است، افزود: توزیع نهاده های دامی و کشاورزی توسط شبکه گسترده تعاون روستایی موجب گردیده تا قسمتی از نیاز کشاورزان و دامداران استان به انواع کودهای شیمیایی و نهاده های دامی تحت سیستم نظارتی وزارت جهاد کشاورزی تامین و توزیع گردد.

توزیع بیش از ۶۵ هزار تن آرد و کالاهای اساسی

اسدپور با اشاره به توزیع آرد توسط شبکه تعاون روستایی اظهار کرد: در راستای خدمات‌رسانی به روستائیان و کشاورزان و همچنین براساس وظایف محوله سازمان تعاون روستایی، شبکه تعاون روستایی استان در سطح روستاها اقدام به توزیع آرد می‌کند.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان از توزیع بیش از ۶۱ هزار تن آرد توسط شبکه تعاون روستایی در سال خبر داد و گفت: عمده شرکت‌های تعاونی روستایی عامل توزیع آرد روستاییان هستند. وی با بیان اینکه خدمات رسانی به کشاورزان و روستاییان از مهم‌ترین فعالیت‌های شبکه تعاونی روستایی استان هرمزگان محسوب می‌شود، افزود: توزیع بیش از ۴ هزار تن کالاهای اساسی و ارزاق عمومی از جمله برنج، گوشت، مرغ و غیره نیز از جمله فعالیت های شبکه تعاون روستایی بوده که از طریق فروشگاه های مصرف تحت پوشش شبکه عرضه شده است.

ساماندهی ۸۰ درصدی فروشندگی ها و جایگاه های مواد سوختی

مدیر تعاون روستایی استان هرمزگان، توزیع مواد سوختی یکی دیگر از فعالیت های خدماتی شبکه تعاون روستایی دانست و افزود: در همین راستا سالیانه بیش از ۱۲۳ میلیون لیتر مواد سوختی توسط شبکه تعاون روستایی استان میان روستاییان منطقه توزیع می شود.

اسدپور گفت: شبکه تعاون روستایی استان با در اختیار داشتن ۹۰ جایگاه و فروشندگی مواد سوختی اقدام به توزیع ۳ میلیون لیتر نفت سفید، ۹۷ میلیون لیتر نفت گاز و حدود ۲۳ میلیون لیتر بنزین بوسیله ۳۸ عاملیت توزیع از طریق ۱۲ جایگاه توزیع بنزین و ۷۸ فروشندگی مواد نفتی شده است.

وی به ساماندهی و بهینه سازی فروشگاههای مواد سوختی اشاره و اظهار کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی بیش از۸۰ درصد فروشندگی ها و جایگاه مواد سوختی بهینه و ساماندهی شده است.

اسدپور نظارت و حسابرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های روستایی، کشاورزی، زنان، تولید و سهامی زراعی و صنوف از وظایف مهم این سازمان دانست و افزود: حسابرسی تعاونی ها به منظور ضرورت فعالیت قانونمند و در نهایت تداوم فعالیت آنها صورت می گیرد.

وی از حسابرسی عملیاتی بیش از ۹۴ درصد در سطح شبکه تعاون روستایی استان خبر داد و گفت : تعداد ۸۳ تشکل تعاونی نیز مورد حسابرسی عملیاتی قرار گرفته اند.

اسدپور یکی دیگر از برکات انقلاب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و خاطرنشان کرد: در راستای سیاست ‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی سازمان تعاون روستایی صد در صد حسابرسی‌ها وآموزش این شبکه را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

افزایش ۳ برابری تشکل ها و رشد ۴۵ درصدی اعضای تشکل های تعاونی های روستایی و کشاورزی

مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان از عضویت ۱۴۴ هزار نفر در بیش از ۱۷۰ تشکل های تعاون روستایی استان خبر داد و گفت: تعداد ۱۳ اتحادیه تعاونی شهرستانی و استانی، ۵۹ شرکت تعاونی روستایی، ۴۴ تعاونی کشاورزی همچنین ۲۳ شرکت تعاونی تولید، ۲ شرکت سهامی زراعی و ۶ شرکت تعاونی زنان و ۲۲ صنف کشاورزی و خبرگان تحت پوشش شبکه سازمان تعاون روستایی هرمزگان فعالیت می کنند.

وی با اشاره افزایش ۳ برابری تشکل های تحت پوشش این سازمان، بیان کرد: قبل از انقلاب فقط ۵۷ تشکل به ثبت رسیده و فعالیت میکرد در حالیکه به همت انقلاب اسلامی این رقم به ۱۷۰ تشکل تعاونی روستایی و کشاورزی افزایش پیدا کرد.

اسدپور با بیان اینکه اعضای تعاون روستایی نیز رشد ۴۵درصدی داشته است، افزود: بعداز انقلاب تعداد اعضای تشکل های تعاونی روستایی نیز از ۱۰۰ هزار نفر به ۱۴۵ هزار نفر عضو افزایش یافته است.

توزیع ۱۰۰درصدی میوه شب عید

مدیرتعاون روستایی هرمزگان گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و تنظیم بازار شب عید سالیانه حدود ۱۰۰۰ تن میوه شامل سیب درختی و پرتقال مرغوب در سردخانه های استان ذخیره سازی و توزیع می کند.

اسدپور با اشاره به اینکه طرح توزیع میوه شب عید به منظور تنظیم قیمت بازار توسط دولت همه ساله اجراء می‌شود، خاطرنشان کرد: تأمین رفاه مردم و توزیع میوه شب عید به قیمت پایین‌تر از بازار، یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح می باشد که امسال نیز در سردخانه های استان، ۹۰۰ تن میوه سیب و پرتقال در حال ذخیره سازی است.

وی با بیان اینکه توزیع میوه شب عید از اواخر اسفند ماه در استان آغاز می‌شود، تصریح کرد: توزیع میوه شب عید با هماهنگی اصناف در مرکز استان و سایر شهرستان ها در غرفه‌های تعیین شده توزیع می شود و معمولا قیمت این میوه ها ۱۰ تا۱۵ درصد کمتر از حاشیه بازار است و با اعلام قیمت توسط کمیته راهبری میوه شب عید و با نرخ پایین‌تر از قیمت بازار در بین مردم توزیع خواهد شد و تا سیزدهم فروردین ادامه می یابد.

اسدپور در پایان با بیان اینکه رسالت سازمان تعاون روستایی به صورت هدایتی، حمایتی و نظارتی ومراقبت بوده افزود: این سازمان قبل از انقلاب فقط در ۳ شهرستان نمایندگی و اداره داشت در حالیکه اکنون در ۶ شهرستان اداره ایجاد نموده که این رقم افزایش خواهد یافت.