نشاط اجتماعی حلقه مفقوده جامعه معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی، ظهر سه شنبه در اولین دوره تخصصی آموزش الزامات اوقات فراغت و گردشگری افراد دارای معلولیت و سالمندان که در دانشکده حکیم جرجانی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: امروزه نشاط اجتماعی معقول و مدبرانه از گمشده های جدی جامعه بوده که کمتر به آن توجه شده است.

وی با بیان این که نشاط اجتماعی معلولان هم باید به طور جد پیگیری شود، افزود: آمار نگران کننده در زمینه معلولیت در گلستان وجود دارد و این امر موجب شده تا ضرورت توجه به چنین نشست های تخصصی بیشتر احساس شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان ادامه داد: قریب دو برابر متوسط کشور در استان گلستان معلولیت داریم و طبیعی است باید بیش از دو برابر متوسط کشوری هم به این امر توجه کنیم.

وی با بیان این که مناسب سازی سخت افزاری و نرم افزاری برای معلولان باید در جامعه اتفاق بیفتد، تصریح کرد: اقدامات حداقلی در زمینه سخت افزاری انجام شده و در نرم افزاری هم باید تدبیر کنیم.

چراغعلی گفت: با کمال تأسف معلولان به لحاظ سخت افزاری با مشکلات زیادی در جامعه روبرو هستند و ساختار و مبلمان شهری ما مناسب حال این افراد و سالمندان نیست.

وی بیان کرد: تمام ظرفیت مدیریت سیاسی و امنیتی استانداری گلستان در خدمت این مهم خواهد بود و دست به دست هم می دهیم تا مشکلات این حوزه به حداقل برسد.

چراغعلی تصریح کرد: اگر برنامه حساب شده ای در این زمینه نداشته باشیم تراژدی سالمندی هم در دهه آینده فراگیر خواهد شد و با در نظر گرفتن معضلات معلولان، موجب خواهد شد که مشکلات زیادی در برابر قشر عظیم جامعه ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان های مردم نهاد در موضوعات مختلف از جمله رسیدگی سالمندان و معلولان آبروی ما هستند، امیدواریم که مسئولان هم کمک کرده و برای قشر محترم جامعه برنامه ریزی کنیم.