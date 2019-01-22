افزایش آمار سرطان در گلستان/ ایجاد سه مرکز پیشگیری و غربالگری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل صبح سه شنبه در همایش مبارزه با سرطان در استان گلستان، اظهار کرد: تشخیص زودهنگام سرطان و غربالگری کمک زیادی به مبارزه با این بیماری می‌کند و باید آن را به سطح جامعه بیاوریم تا آگاهی مردم بیشتر شود.

وی افزود: باید به سمتی برویم که هزینه تست‌های غربالگری کمتر باشد و این تست‌ها به خصوص در سرطان رحم و دهانه رحم بسیار مهم است.

وی ادامه داد: سرطان‌های پستان، دهانه رحم و روده بزرگ، سه سرطان مهمی است که باید بیشتر به آن توجه کنیم و تست‌های غربالگری را با جدیت انجام دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه در بخش زیرساخت‌های استان مشکلاتی داشتیم، گفت: وزارت بهداشت و درمان پیگیر ایجاد مراکز متعدد غربالگری در بیمارستان‌های عمومی است و به همین منظور در بیمارستان‌های دزیانی گرگان و پیامبر اعظم گنبد این مراکز غربالگری دیده شده‌اند که مرکز گنبد هفته سلامت سال آینده افتتاح خواهد شد.

فاضل تصریح کرد: در بیمارستان پنج آذر گرگان دغدغه بیماران این بود که شاید تخت شیمی درمانی نداشته باشند اما تعداد تخت‌های این بیمارستان از ۲۰ به ۴۲ رسیده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته حدود سه میلیارد تومان تخفیف دارویی برای بیماران استان داشتیم، خاطرنشان کرد: هدف اصلی دانشگاه علوم پزشکی و حوزه بهداشت در مبارزه با سرطان، آموزش است و باید با آموزش نگرانی بیماران را کم کنیم.

فاضل اضافه کرد: آمار سرطان در گلستان نسبت به ۱۰ سال گذشته افزایش یافته اما سرطان مری با توجه به کار تحقیقاتی ۳۰ سال قبل در گلستان کمتر شده ولی همچنان سرطان معده افزایش داشته است.

وی یادآور شد: آژانس بین المللی سرطان اگر بخواهد آماری را از ایران ارائه دهد به استان گلستان اشاره خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به افزایش آمار سرطان معده در استان، اظهار کرد: دلیل افزایش سرطان معده در ۱۰ سال اخیر، تغذیه و به خصوص مصرف بیش از حد چربی بوده است.

فاضل افزود: متاسفانه ترسی در جامعه در خصوص سرطان وجود دارد در حالی که اگر سرطان زود تشخیص داده شود مشکلات کمتری به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: مجوز سه مرکز پیشگیری و غربالگری سرطان در استان گلستان را اخذ کردیم که امسال و سال آینده راه اندازی خواهد شد.