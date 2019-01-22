به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری ظهر سهشنبه در نشست بررسی و رفع مشکلات اخذ گواهینامه و کد بهداشتی برای تولیدات مشاغل خانگی و تولیدات دستی استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه در خصوص مشاغل خانگی و تولیدات آنها میبایست حمایتهای خوبی صورت گیرد، تأکید کرد: استقرار فروشگاههای محلی در ورودی و خروجی شهرها و فروش تولیدات محلی در آینده نزدیک یکی از اقداماتی است که میتوان برای حمایت از مشاغل کوچک و خانگی در دستور کار داشت.
وی افزود: اقامتگاههای بومگردی، خردهفروشان و نمایشگاههای محلی، با این مشکل مواجه هستند که امید است با اتخاذ راهکارهای مناسب شاهد رونق کارگاههای کوچک و مشاغل خانگی در استان باشیم.
معاون استاندار سمنان گفت: در حوزه مشاغل خانگی و کارگاههای کوچک ابتدا باید با پرهیز از موازی کاری در دستگاههای متولی، سازوکاری منسجم را در پیش گیریم تا به رفع مشکلات این حوزه بپردازیم از سوی دیگر باید گفت تشکیل شرکتهای تعاونی و عرضه محصولات در قالب شرکتهای تعاونی چندمنظوره، میتواند در بهبود شرایط عرضه و فروش تولیدات کارگاههای کوچک و مشاغل خانگی مؤثر باشد.
عسگری بابیان اینکه الزامات حمایت از تولیدات مشاغل خانگی در استان سمنان فراهم نشده است، تأکید داشت: حمایت از تولیدات محلی، در بستر قانون حمایت از مشاغل خانگی، سیاستهای اصلی دولت در حمایت از زنان سرپرست خانوار است اما در حال حاضر الزامات اولیه آن فراهم نیست.
وی ادامه داد: امروزه سلیقه و گرایش مردم بهعنوان مصرفکننده اصلی، به تولیدات محلی، محصولات مشاغل خانگی و فرآوردههای روستایی افزایش پیداکرده و لازم است ضمن تسهیل درروند اخذ کد بهداشتی، الزامات اولیه اینمهم برای تولیدکنندگان این حوزه در استان فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه تولیدات محلی و خانگی در حال حاضر باعرضه در فروشگاهها و مراکز فروش در شهرهای استان، به سبد خوراک روزانه مردم ورود پیداکرده است، تأکید داشت: در بسیاری از موارد دخالت درروند توزیع تولیدات محلی و ایجاد محدودیتهای غیرمعقول، اصول اولیه بهداشتی نمایان را به معضلات بهداشتی پنهان تبدیل کرده و عرضه محصولات غذایی و تولیدات را با مشکل بزرگتر روبرو کرده است.
عسگری خاطرنشان کرد: آئیننامهها و دستورالعملهای بهداشتی بهصورت بومی بررسی، واکاوی و آسیبشناسی شود و در کارگروههای استانی و شهرستانی و شورای برنامهریزی استان با استفاده از سازوکارهای موجود، چارچوب قانونی برای عرضهکنندگان تعیین شود.
وی بابیان اینکه این مهم تقویت تولیدکنندگان و مشاغل خانگی را به همراه خواهد داشت، گفت:ابلاغ زمانبندی خاص به همراه کاهش محدودیتها و استانداردهای پیشرفته، باعث برنامهریزی، هدفگذاری و توسعه مشاغل خانگی خواهد شد.
نظر شما