به گزارش خبرنگار مهر، نامزدهای گروه موسوم به هماندیشی برای شرکت در انتخابات آتی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران صبح امروز در نشستی خبری به تشریح برخی از برنامههای این گروه برای اداره این تشکل صنفی پرداختند.
در ابتدای این نشست سعید اردهالی مدیر نشر اختران و محمد یراقچی مدیر نشر کتاب پنجره توضیحاتی درباره گروه هماندیشی دادند که بر مبنای آن بیان شد که این کروه متشکل از بیش از ۱۵۰ ناشر و کتابفروش از ابتدای تابستان سال ۱۳۹۶ شکلگرفته و پس از برگزاری ۱۰ جلسه عمومی و بیش از ۱۵ هزار نفر ساعت کار کارشناسی به لیستی ۱۰۵ نفره شامل ناشران و کتابفروشان دارای جواز فعالیت از اتحادیه دست پیدا کرده است که میتوانند در انتخابات کاندیدا شوند و در مجمعی عمومی از این تعداد به لیستی هفت نفره شامل آقایان آموزگار، حسن پور، جواهری، علمی، فخری زاده، قربانی کازری و خانم سیاحفر برای شرکت در این انتخابات رسید که این لیست بر اساس آرا اخذ شده از افراد حاضر در مجمع عمومی انتخاب شدهاند.
به گفته یراقچی این ترکیب نه فرد محور که برنامه محور انتخاب شده است و برای نخستین بار تلاش کرده بر مبنای برنامه عملی افرادی را برای فعالیت در هئیت مدیره صنف وبرای احصاء مطالب صننفی معرفی کند
در ادامه کاندیداهای این تشکل به ارائه برنامههای آن برای اجرای امور اتحادیه پرداختند.
نسرین سیاحفر مدیر نشر چالش در این نشست اشاره به اینکه برای دومین بار یک زن در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه کاندید میشود، بیان کرد: یکی از مواردی که برای ما اهمیت بالایی دارد داشتن هئیت مدیرهای در اتحادیه است که بتواند فعالیت کارگروهها و کمیسیونها را تقویت و اصلاح کند و شرایط فعالیت متنوع و مداوم آنها را اصلاح کند.
وی در همین زمینه گفت: گروه ما تلاش میکند این مساله را با انتشار فراخوانی عمومی برای تشکیل این کمیسیونها و کارگروهها و بر مبنای نیازهای بدنه صنف شکل دهد
کاظم علمی مدیر شرکت پخش کتاب گسترش فرهنگ مطالعات نیز در این نشست از جمله برنامههای در دست پیگیری این گروه را ایجاد کارگروهی از کتابفروشان و ناشران و توزیع کنندگان عنوان کرد به شکلی که بتواند به توافقاتی دست بیابد که کل صنف از آن نفع ببرد.
وی همچنین گفت: ما تلاش خواهیم کرد تا با اقدامات و نمایشگاههایی که از سوی ارگانها و نهادها و بدون هماهنگی با صنف و تامنی منافع ناشران و کتابفروشان عضو در دست برگزاری قرار میگیرد مقابله کنیم و این اتفاقات را به سمتی سوق دهیم که منافع صنفی ناشران و کتابفروشان در آن لحاظ شده و حدالمقدرو شیوه برگزاری آنها و مکان برگزاری این نمایشگاهها در محلهایی واقع شده باشد که کمترین میزان از کتابفروشان در آن فعالیت دارند.
مسعود کازری مدیر نشر کتاب خورشید نیز در این نشست برنامه اصلاح نگاه به بازرسی در اتحادیه را مطابق قانون نظام صنفی مورد توجه قرار داد و گفت: الگوی کاری من برای بازرسی با الگوی فعالیت بازرس فعلی متفاوت خواهد بود و معتقدیم باید فعالیتهای بازرسی مطالبق ماده ۲۳ قانون نظام صنفی و به شکلی قانونی انجام بپذیرد.
حسن قربانی مدیر نشر آیلار و از دیگر کاندیداهای تشکل هماندیشی نیز در این نشست ایجاد کارگروه مشترک با نهادها و سازمانها به منظور فعالیت مشترک با صنف و نیز اصلاح برخی مصوبات و آئیننامههای صنفی را در زمره برنامههای این تشکل در صورت انتخاب شدن معرفی کرد.
محمد مهدی فخری زاده دبیر فعلی اتحادیه و نامزد منتخب تشکل هماندیشی نیز در این نشست اصلاح فعالیتهای شرکت تعاونی اتحادیه ناشران و نیز تلاش برای مذاکره با دولت به منظور واسپاری صدور پروانه نشر به اتحادیه را در زمره برنامههای این گروه معرفی کرد.
سید رفیع احمد جواهری نیز که دیگر منتخب این تشکل به شمار میرود به مساله اصلاح مقررات و ضوابط برگزاری نمایشگاههای کتاب داخلی و استانی در هئیت مدیره جدید اشاره کرد و گفت برای این مهم باید کارگروهی شکل داد و همه سلائق را در آن وارد کرد.
وی همچنین توجه ویژه به مساله آموزش از جمله تلاش برای صدور پروانه توان حرفهای برای کتابفروشان را نیز در زمره دیگر برنامههای این تشکل معرفی کرد.
هومان حسنپور مدیر نشر آریابان نیز در این نشست با اشاره به اینکه ما صنف نشر را به صورت موضوعی و نه کاری تقسیمبندی کردهایم، با تاکید بر اینکه این گروه در صورت انتخاب منافع همه صنف نشر را مد نظر و توجه قرار خواهد داد، بیان داشت: همه اعضای اتحادیه دارای منافعی هستند و از سوی دیگر در انجمنهای تخصصی عضویت دارند که البته حضور در آنها و فعالیتشان نفی کننده فعالیت صنفی اتحادیه نیست. اگر قرار است اتحادیه امکاناتی را در اختیار داشته باشد باید عدالت را در توزیع آن به کار ببندد. برنامه ما راعایت عدالت در توزیع امکانات صنفی خواهد بود.
در بخش پایانی نشست نیز محمود آموزگار دیگر نامزد این تشکل و رئیس فعلی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز در سخنانی بیان داشت: به نظرم مهمترین مساله محل اختلاف در اتحادیه ناشران این بوده که این تشکل همواره به شکل فرد محور فعالیت کرده. مثلا تعدادی از افراد که سابقه بالایی در صنف داشتهاند عدهای را برای عضویت در هیئت مدیره معرفی کرده و آنها در انتخابات شرکت میکردهاند. من این راه را مفید نمیدانم و در صورتی که تداوم مییافت در این دوره نامزد نمیشدم. راه اصلی و مهم مشارکت حداکثری برای چنین تصمیمگیریهایی است و تشکل هماندیشی نیز بر چنین پایهای شکل گرفته است.
وی در ادامه مشارکت حداکثری در کمیسیونهای اتحادیه را از برنامههای آتی این تشکل عنوان کرد و گفت: اصل ۲۴ قانون اساسی به مساله آزادی بیان و قلم اشاره مستقیم کرده است و ما نیز فکر میکنیم مجموعه اتفاقاتی میتواندر خ دهد که شرایط فعالیت را برای هم صنفان ناشر ما در این زمینه تسهیل کند.
آموزگار همچنین رسیدگی به مساله مالیات و عوارض تابلوهای تجاری و حق بیمه را مورد توجه قرار داد و گفت: امیدواریم بستری فراهم شود که بخش دولتی بخشی از یاارانههای نشر را به این سمت سوق دهد که لااقل در هر کتابفروشی یک کتابفروش بتواند بیمه شود.
وی همچنین تلاش برای قرار دادن شغل کتابفروشی را در زمره مشاغل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها را در زمره دیگر برنامههای این تشکل عنوان کرد.
آموزگار در این نشست خبری همچنین در پاسخ به سوال مهر درباره میزان موفقیت این تشکل در ارتباط با بدنه وزارت ارشاد در صورت انتخاب شدن در انتخابات نیز گفت: ما از دوره مدیریت آقای قدیانی سیاستزدایی را از اتحادیه شروع کردیم. سعی کردیم ضمن استقلال صنف به دنبال راهی برای تعامل با بخش دولتی باشیم. در دولت آقای احمدینژاد این تلاش ها به دیدار ناشران با رئیس جمهور منتهی شد و در این دولت نیز حضور سید عباس صالحی در وزارت ارشاد فرصت خوبی فراهم کرد تا صنف نشر بتواند به فعالیتهای خود نظم و سامانی بدهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمیکند دولت و و وزارت ارشاد در واسپاری امور نشر به صنف به کارهای نمایشی بسنده کرده است، اینگونه پاسخ داد: من فکر نمیکنم وزارت ارشاد در واسپاری پُز داده باشد اما باید درک کنیم که هر سیاستی موافقان و مخالفانی دارد ... در موضوع واسپاری امرو نشر به صنف در درون بدنه وزارت ارشاد مقاومتهایی با این مساله وجود داشت و مجموعههایی تا جایی که مقدورشان بود با این کار موافقت نکردند. برای واسپاری باید سازو کار و قوانینی در نظر گرفته میشد. نمیشود بگوییم همه این ماجرا توخالی بوده استو ما ارادههایی را هم دیدیم که سعی میکرد موانع را بردارند.
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