به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اگزماینر، سناتور «برنی ساندرز» که قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا را نیز دارد، در مراسم یادبود مارتین لوترکینگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را متهم به نژادپرستی و تلاش برای ایجاد تفرقه در ایالات متحده کرد.

ساندرز در انتقاد از ترامپ گفت: امروز ما درباره عدالت و نژادپرستی صحبت می کنیم و من به شما می گویم که هیچ لذتی برای من ندارد که بگویم ما اکنون رئیس جمهوری داریم که نژادپرست است.

ساندرز در ادامه افزود: ما فردی را به عنوان رئیس جمهور آمریکا داریم که کارهایی را انجام می دهد که هیچ رئیس جمهور دیگری در دنیای مدرن آنها را انجام نمی دهد. این رئیس جمهور چه کاری انجام داده تا ما دور هم جمع شویم (متحد شویم)؟ ما رئیس جمهوری داریم که بطوری عمدی و هدف دار سعی در ایجاد تفرقه میان ما بر اساس رنگ پوست، جنسیت، مذهب و کشورهایی که در آن به دنیا آمده ایم دارد.

وی در ادامه افزود: نژادپرستی زنده است چون دادگاه عالی آمریکا و فرمانداران جمهوریخواه در قبال حق رای مردم رنگین پوست مخالفت کرده و آنها را سرکوب می کنند.

به گزارش مهر، نام مارتین لوتر کینگ با جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا گره خورده است. این جنبش، در سال ۱۹۵۵ میلادی در پی بازداشت رزا پارکس، زن سیاهپوستی به راه افتاد که از روی صندلی مخصوص سفیدپوستان در اتوبوس شهری مونتگومری بلند نشده بود.

بازداشت رزا پارکس منجر به جنبشی شد که با بایکوت کردن اتوبوسهای مونتگمری شروع شد. یک سال بعد، دادگاه منطقه ای در ایالات متحده آمریکا جداسازی اتوبوسهای مونتگمری را لغو کرد. بدنبال این موفقیت، کینگ در سال ۱۹۵۷میلادی سازمانی به نام «کنفرانس رهبری مسیحی‌های جنوب» را تشکیل داد. این سازمان، پرهیز از خشونت را به عنوان مرام اصلی برای مقابله با نژادپرستی به کار گرفت.

کینگ به همراه دیگر مبارزان آمریکایی آفریقایی اهداف مشخصی را دنبال می کردند،‌ از جمله مبارزه با جداسازی سفیدپوستان و سیاه‌پوستان در مکان‌های عمومی مثل رستوران،‌ اتوبوس،‌ مدارس.

تعهد مارتین لوتر کینگ به عدم توسل به خشونت و تلاش صلح‌جویانه برای رسیدن به برابری، باعث شد تظاهرات آرامی که او سازمان داد بر جامعه آمریکا تأثیر واقعی بگذارد و مارتین لوتر کینگ سهم بزرگی در موفقیت جنبش حقوق مدنی داشته باشد.

این تظاهرات در ۲۸ اوت سال ۱۹۶۳ و همزمان با یکصدمین سالگرد صدور فرمان اعلامیه آزادی بردگان توسط آبراهام لینکلن در شهر واشنگتن برگزار شد و حدود ۲۵۰ هزار نفر را به پای بنای یادبود لینکلن کشاند.