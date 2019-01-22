درآمد صادراتی برق ایران به عراق در دسترس است/مطالباتمان کم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا حقی فام، معاون هماهنگی توزیع توانیر در افتتاحیه هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد، با اشاره به اینکه صنعت توزیع برق کشور نیازمند برنامه ریزی سه سطحی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است، گفت: اکنون در دنیا مباحث بسیار پیچده ای در بخش صنعت توزیع مطرح است. این در حالی است که سیر تحول صنعت برق نشان می دهدکه دیدگاه صنعت توزیع به سمت ارتباط با دانشگاه تغییر پیدا کرده است در حالی که پیشتر این دیدگاه برعکس بود.



وی با بیان اینکه ما نیاز به انعطاف پذیری و کاهش آلاینده ها به عنوان مباحث روز دنیا داریم، افزود: در بخش توزیع اطلاعات زیادی ایجاد شده است، اما سوال این است که چقدر توانسته ایم این داده ها را تبدیل به دانش کنیم. از سویی دیگر باید بدانیم نیازهای صنعت توزیع چیست و چه ابزاری برای رسیدن به این نیازها در اختیار داریم.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه معتقدیم این ابزارها باید بین المللی و بومی باشد چرا که ما شرایط خاص جغرافیایی و فرهنگی داریم، اظهار داشت: این نیازها باید تبدیل به شاخص ها و زبان های مشترک شود تا بتوانیم به فهم مشترکی برسیم. البته باید برنامه و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صنعت توزیع را استحصال کنیم.

به گفته سخنگوی صنعت برق، در دنیا درباره ریزشبکه ها، اینترنت اشیا، پایداری شبکه، انعطاف پذیری در روشنایی معابر و ... تجربیات بسیاری وجود دارد و ما باید از این تجربیات استفاده کنیم.

مذاکره برای توسعه صادرات برق

حقی فام در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره روند صادرات برق کشور و نحوه دریافت درآمدهای آن گفت: رویکرد فعالان صنعت این است که هم در صادرات انرژی و هم در صادرات خدمات فنی و مهندسی فعال شوند و در این زمینه برنامه های مختلفی درحال انجام است. البته عمده صادرات برق ایران به عراق است ولی انتظار داریم که این صادرات را به کشورهای همسایه نظیر ترکیه، افغانستان و پاکستان نیز گسترش دهیم. در همین راستا مذاکرات فشرده ای در حال انجام است و راه های جدیدی نیز برای گسترش آن مدنظر داریم.

وی در ارتباط با روند انتقال درآمدهای صادراتی حاصل از صدور برق و همچنین نوع ارز دریافتی حاصل از آن نیز توضیح داد: ساز و کارهای مالی درآمدهای صادراتی برق را بانک مرکزی مشخص می کند، اما برای دریافت درآمدهای صادراتی برق مشکلات حل شده و مشکل جدی برای دسترسی به این درآمدها نداریم. نوع ارز دریافتی نیز متفاوت است که مشکلی با آن نداریم؛ حتی اگر پرداخت ها با ارز محلی(دینار) باشد. البته جزییات این دریافت را باید بانک مرکزی شرح دهد.

این مقام مسوول در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت معافیت مدارس از پرداخت هزینه برق مصرفی این واحدها و محل جایگزین تامین هزینه آن تصریح کرد: برای اینکه مدارس تبدیل به واحدهای بدمصرف نشوند الگوی مصرفی مطابق با دوره مشابه سال قبل هر مدرسه طراحی شده و در صورتی که مدرسه ای بیش از الگوی تعریف شده برق مصرف کند مشمول این قانون نمی شود. ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی منبع مالی برای جبران در نظر نگرفته است.

صادرات برق به همسایگان شمالی در دست اقدام

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه میزان دریافت درآمد صادراتی برق ما از عراق رقم کمی نیست، بیان داشت: با وجود این مطالبات، روند تبادل ما با عراق به نحوی نیست که بخواهیم ادامه صادرات را منوط به تسویه بدهی آنها کنیم.

حقی فام با اعلام اینکه ظرفیت صادرات برق ما به عراق در پیک بار معادل ۱۴۰۰ مگاوات است، ادامه داد: این رقم بسته به میزان نیاز عراق تغییر می کند، اما در برخی مواقع صادرات ما به ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات می رسد و گاهی نیز بیشتر از این رقم را می توانیم صادر کنیم.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در ارتباط با روند تجارت برق با همسایگان شمالی کشور توضیح داد: ایران معمولا دریافت کننده برق از همسایگان شمالی است؛ البته با جمهوری آذربایجان تبادل برق نیز داریم. البته در حال برقراری زیرساخت ها برای ارتباط گیری با روسیه و ترکیه هستیم تا شبکه برق خود را گسترش دهیم.

افزایش تعرفه برق پرمصرف ها چشم انتظار تصمیم دولت

این مقام مسوول میزان مصرف برق داخلی کشور در حال حاضر را ۳۰ تا ۳۲ هزار مگاوات در روز اعلام کرد و گفت: توان بالایی برای صادرات برق به عراق یا ترکیه یا هر یک از کشورهای متقاضی داریم، اما میزان صادرات ما بسته به میزان تقاضای کشور مقصد دارد. در همین راستا هیاتی به نمایندگی از صنعت برق کشور به عراق رفته تا دامنه این صادرات را گسترش دهد. در این بین مبادلات مرزی را نیز مدنظر داریم. برنامه ای برای برقراری ارتباط الکتریکی با روسیه داریم که در حال انجام است، اما بعید است تا این مبادلات به پیک سال ۹۸ برسد.

وی درباره آخرین وضعیت تایید تعرفه برق پر مصرف ها نیز افزود:وزارت نیرو طرح افزایش تعرفه برق پرمصرف ها را بیش از یک ماه است که تقدیم دولت کرده و انتظار می رفت که انتهای آذرماه سال جاری تصویب شود.