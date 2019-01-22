ایران همچنان با آمار بالای کشته های حوادث جاده ای روبروست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح بانو یار پلیس در محل انتظامی استان اظهار داشت: سالانه شاهد افزایش تعداد خودروها در جاده ها هستیم و این وضعیت در شرایطی است که به نسبت این افزایش خودروها جاده های مواصلاتی متناسب با این وضعیت رشد پیدا نکرده اند.

وی افزود: امروزه فوت ناشی از حوادث رانندگی در کشورهای مختلف افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده که این معضل در کشورمان با توجه به استاندارد نبودن بخشی از جاده ها و همچنین ایمنی نه چندان مطلوب خودروها بیشتر مشاهده می شود.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: با وجود آنکه فرهنگ رانندگی در سال های گذشته ارتقا پیدا کرده ولی همچنان با حوادث متعدد رانندگی روبرو هستیم که هزینه های سنگین مادی و معنوی را بر کشور تحمیل می کند.

نوذری گفت: نگران کننده تر از این موضوع این است که درصد بالایی از کشته های حوادث رانندگی در بین افراد نوجوان و جوان است که می توانند در صورت پیشگیری آینده سازان این سرزمین شوند.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود سالانه ۱۴ تا ۱۶ هزار نفر در کشور بر اثر سوانح رانندگی و جاده ای فوت می کنند و تعداد بسیار بیشتری نیز دچار جراحت و در بعضی اوقات قطع عضو و از کار افتادگی می شوند.

معاون استاندار ایلام ابراز داشت: در این زمینه با استانداردهای بین المللی فاصله بسیاری داریم که می طلبد برای حل آن بطور اساسی برنامه ریزی شود و اصلی ترین راهبرد نیز ارتقا فرهنگ رانندگی است.

نوذری یادآور شد: نقش زنان و مادران در زمینه اصلاح فرهنگ رانندگی بسیار حائز اهمیت است چرا که زنان به عنوان محور خانواده می توانند در این زمینه تاثیرگذار قوی باشند.