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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۰۶

همایش خودروهای کلاسیک در شیراز برگزار می شود

همایش خودروهای کلاسیک در شیراز برگزار می شود

شیراز- همایش خودروهای کلاسیک ( قدیمی ) پنجم بهمن ماه در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر  گفت: اولین نکته ای که فرد را به خودروهای کلاسیک جذب می کند دقت و ظرافت در طراحی آن ها است و تنوع رنگ در این نوع اتومبیل ها به شدت زیاد است.

محمد گل ریز گفت: علاوه بر این ها کمترین شباهت بین دو اتومبیل وجود دارد و همچنین طیف رنگ گسترده مورد استفاده در این اتومبیل ها یکی دیگر از دلایل محبوبیت آن ها است.

وی به روز برگزاری این همایش  اشاره کرد و افزود: گردهمایی روز جمعه به گونه ای تشکیل موزه ای رنگارنگ در ورزشگاه بزرگ پارس واقع در میانرود شیراز است و علاقه مندان می توانند روز جمعه از ساعت ۱۳ تا ۱۶   از این موزه به صورت رایگان دیدن کنند.

کد مطلب 4520522

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