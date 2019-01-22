همایش خودروهای کلاسیک در شیراز برگزار می شود

مدیر روابط عمومی هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین نکته ای که فرد را به خودروهای کلاسیک جذب می کند دقت و ظرافت در طراحی آن ها است و تنوع رنگ در این نوع اتومبیل ها به شدت زیاد است.

محمد گل ریز گفت: علاوه بر این ها کمترین شباهت بین دو اتومبیل وجود دارد و همچنین طیف رنگ گسترده مورد استفاده در این اتومبیل ها یکی دیگر از دلایل محبوبیت آن ها است.

وی به روز برگزاری این همایش اشاره کرد و افزود: گردهمایی روز جمعه به گونه ای تشکیل موزه ای رنگارنگ در ورزشگاه بزرگ پارس واقع در میانرود شیراز است و علاقه مندان می توانند روز جمعه از ساعت ۱۳ تا ۱۶ از این موزه به صورت رایگان دیدن کنند.