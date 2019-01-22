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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

نماینده مردم سیرجان و بردسیر:

اجرای پروژه های صنعتی نشانگر شکست تحریم های آمریکا است

اجرای پروژه های صنعتی نشانگر شکست تحریم های آمریکا است

بردسیر - نماینده مردم سیرجان و بردسیر با اشاره به ساخت کارخانه های متعدد صنعتی در دوران تحریم گفت: اجرای این قبیل پروژه ها نشانگر شکست آمریکا در اعمال تحریم ها علیه ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن‌پور پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح یک طرح فولادی گفت: بردسیر بام واقعی ایران است و قرار است که در کنار کوه هزار یک شهر گردشگری ساخته شود.

وی افزود: شرکتی که امروز در بردسیر افتتاح شد با وام ۳۵ درصد کار خود را آغاز کرد اما امیدواریم این کارخانه به مسئولیت‌های اجتماعی خود توجه کنند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی گفت: برندهای ایرانی در جهان معتبرند.

وی اظهار داشت: قنات‌های که ۷۰۰ سال قدمت آنهاست امروز با مشکلات  زیادی روبرو هستند در حالی که این قنوات آب کشاورزی این منطقه را تامین می‌کرد و امروز با خشکیدن آنها معیشت مردم دچار زحمت شده است.

حسن پور یادآور شد: آمریکا سال‌هاست که ما را مورد تحریم قرار داده است اما امروز می توان جای جای ایران را به دژ مستحکمی در مقابل تحریم ها تبدیل کرد و  شاهد آن هستیم که این کارخانه در همین دوران تحریم‌ها ساخته و افتتاح شد.

کد مطلب 4520525

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