اجرای پروژه های صنعتی نشانگر شکست تحریم های آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن‌پور پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح یک طرح فولادی گفت: بردسیر بام واقعی ایران است و قرار است که در کنار کوه هزار یک شهر گردشگری ساخته شود.

وی افزود: شرکتی که امروز در بردسیر افتتاح شد با وام ۳۵ درصد کار خود را آغاز کرد اما امیدواریم این کارخانه به مسئولیت‌های اجتماعی خود توجه کنند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی گفت: برندهای ایرانی در جهان معتبرند.

وی اظهار داشت: قنات‌های که ۷۰۰ سال قدمت آنهاست امروز با مشکلات زیادی روبرو هستند در حالی که این قنوات آب کشاورزی این منطقه را تامین می‌کرد و امروز با خشکیدن آنها معیشت مردم دچار زحمت شده است.

حسن پور یادآور شد: آمریکا سال‌هاست که ما را مورد تحریم قرار داده است اما امروز می توان جای جای ایران را به دژ مستحکمی در مقابل تحریم ها تبدیل کرد و شاهد آن هستیم که این کارخانه در همین دوران تحریم‌ها ساخته و افتتاح شد.