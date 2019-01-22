ظرفیت کشورهای همسایه برای صادرات مواد معدنی استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامن صبح سهشنبه در نخستین همایش و گردهمایی فعالان مواد معدنی استان بوشهر اظهار داشت: در سطح کشور شاهد ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه معادن هستیم و استان بوشهر نیز از این ظرفیتها برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه در اغلب استانهای شکور ذخایر عظیم زیرزمینی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بخشی از اقتصاد کشور وابسته به منابع معدنی است که دارای بازار مناسبی هستند.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به صادرات مواد معدنی ایران به کشورهای مختلف جهان، ادامه داد: تنوع بسیار خوبی در حوزه مواد معدنی کشور وجود دارد که ظرفیت بسیار خوبی محسوب میشود.
ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای آسیایی کمبودهای منابع معدنی خود را از طریق ایران تامین میکنند، اضافه کرد: استان بوشهر دارای ظرفیتهای منحصربهفردی در زمینه مواد معدنی است.
بهرامن یکی دیگر از ظرفیتهای استان بوشهر را دسترسی به آبهای آزاد معرفی کرد و افزود: یکی از نیازهای ضروری در استان بوشهر ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی است که برای صادرات مواد معدنی از جمله شن، ماسه، گچ و سنگ آهک ظرفیت بسیار خوبی است.
وی با تاکید بر توسعه سرمایهگذاری در زمینه اکتشاف مواد معدنی گفت: برای اکتشاف و ایجاد صنایع معدنی در استان بوشهر نیاز به سرمایهگذاری است و باید زیرساختهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.
افزایش صادرات مواد معدنی
رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر استفاده از ظرفیت صادرات مواد معدنی، اظهار داشت: همسایگی استان بوشهر با کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس فرصت مهمی برای صادرات مواد معدنی در استان بوشهر فراهم کرده است.
وی از افزایش قابل توجه صادرات مواد معدنی در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: سال گذشته ۸.۷ میلیارد دلار محصولات معدنی صادر شده بود که طی ۹ ماهه امسال تاکنون ۷.۲ میلیارد دلار مواد معدنی صادر شده است.
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