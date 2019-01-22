به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ شبکه افکارسنجی دانشگاههای ایران با برگزاری اولین دوره آموزشی و با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، معاون هماهنگی و برنامهریزی مرکز استراتژیک ریاست جمهوری و مدیرکل دفتر سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی آغاز به کار کرد.
در این نشست غلامرضا غفاری، اولین گام برای سیاستگذاری و برنامهریزی در هر زمینهای را بویژه در حوزههای فرهنگی و اجتماعی، مسئلهشناسی و شناخت دقیق و همهجانبه از میدان و پهنهی عمل دانست.
وی تنوع و تکثر موجود در فضای دانشگاهی را عاملی ضروری برای تشکیل این شبکه قلمداد کرد و افزود: تکوین این شبکه مدیران و کارشناسان را با مجموعهای غنی از دادههای عینی مواجه میکند که تسهیلگر سیاستگذاری و برنامهریزی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی فهم توأمان جهان عینی و ذهنی را برای هر گونه مداخله و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی ضروری دانست و خاطر نشان کرد: کار ویژه شبکه افکارسنجی دانشگاههای ایران، خوانش دقیق جهان ذهنی کنشگران، افکار، ذائقهها و نگرشهای آنان در زیست جهان دانشگاه است، گویی نبض دانشگاه برای ما عیان میشود و میتواند ما را در نیازسنجی و شناخت میدان دانشگاه و روندشناسی تغییرات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه توانمند و بینیاز کند.
در ادامه زهرا پارساپور افزود: شبکه افکارسنجی دانشجویان ایران (شادا) در راستای سیاستگذاری و برنامهریزی مبتنی بر دانش و پژوهش تأسیس شده است که با درک ضرورت پایش و رصد دانشگاههای ایران و دسترسی به دادههای عینی، دقیق و متقن از فضای دانشگاهی کشور تکوین یافته است.
وی افزود: این شبکه میتواند با استفاده از ظرفیت ۱۳۰ دانشگاه زیر مجموعه خویش، گاهی مؤثر در جهت شناخت نگرشها و باورهای دانشجویان بر دارد که از ماحصل آن میتوان برای شناسایی نگرشها و روندپژوهی تغییرات فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای کشور بهره برد.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در ادامه صداقت، پیگیری، علم و آگاهی کارشناسان فرهنگی را پشتوانهی اصلی شبکه افکارسنجی دانستند که با همکاری و همافزایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ثمر نشسته است.
نظر شما