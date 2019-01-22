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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۰

معاون خدمات شهری شهرداری فردیس:

مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب در فردیس احداث می‌شود

مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب در فردیس احداث می‌شود

کرج - معاون خدمات شهری شهرداری فردیس از آغاز عملیات احداث مرکز نگهداری سگ‌های بلا صاحب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خوشگرد از راه‌اندازی یک مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب در فردیس خبر داد و گفت: عملیات دیوارکشی و تجهیز این مرکز از امروز آغاز می‌شود.

وی در ادامه بابیان اینکه مساحت مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب دو هزار مترمربع است، تأکید کرد: اعتبار در نظر گرفته‌شده برای احداث این مرکز حدود ۱۰۰ میلیون تومان است.

معاون خدمات شهری شهرداری فردیس با اعلام اینکه مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب با همکاری انجمن‌های حمایت از حیوانان مدیریت می‌شود، گفت: درصدد هستیم روزانه ۲۰ سگ بلا صاحب از سطح شهر جمع‌آوری و در این مرکز نگهداری، غذادهی، عقیم‌سازی، پلاک‌کوبی و سپس رهاسازی کنیم.

کد مطلب 4520534

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    نظرات

    • فرهاد AE ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
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      با سلام آماده همکاری جهت جمع آوری سگهای ولگرد هستم. شماره تماس ..... 091947 (شماره تماس نزد خبرگزاری مهر محفوظ است)

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