به گزارش خبرگزاری مهر، علی خوشگرد از راهاندازی یک مرکز نگهداری سگهای بلاصاحب در فردیس خبر داد و گفت: عملیات دیوارکشی و تجهیز این مرکز از امروز آغاز میشود.
وی در ادامه بابیان اینکه مساحت مرکز نگهداری سگهای بلاصاحب دو هزار مترمربع است، تأکید کرد: اعتبار در نظر گرفتهشده برای احداث این مرکز حدود ۱۰۰ میلیون تومان است.
معاون خدمات شهری شهرداری فردیس با اعلام اینکه مرکز نگهداری سگهای بلاصاحب با همکاری انجمنهای حمایت از حیوانان مدیریت میشود، گفت: درصدد هستیم روزانه ۲۰ سگ بلا صاحب از سطح شهر جمعآوری و در این مرکز نگهداری، غذادهی، عقیمسازی، پلاککوبی و سپس رهاسازی کنیم.
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