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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۱

روزگار من و شعر رونمایی می‌شود

روزگار من و شعر رونمایی می‌شود

شصت و سه روایت از زندگی محمد علی بهمنی که در قالب کتاب «روزگار من و شعر» گردآوری شده رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «روزگار من و شعر» شامل شصت و سه روایت از زندگی محمد علی بهمنی جمعه پنجم بهمن در فرهنگسرای نیاوران رونمایی می‌شود.

این مراسم روز پنجم بهمن‌ماه ساعت ۱۴ با حضور اهالی فرهنگ و هنر در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.

این کتاب که توسط انتشارات نگاه و در ٣٥٢ صفحه چاپ شده است، دربرگیرنده شصت و سه روایت از زندگی محمدعلی بهمنی به قلم‌ احمد امیرخلیلی ست.

محمود دولت آبادی، ایرج خواجه امیری، شهرام ناطری، بهروز رضوی، پرویز پرستویی از جمله حاضران در این برنامه هستند.

کد مطلب 4520536
حمید نورشمسی

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