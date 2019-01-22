به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «روزگار من و شعر» شامل شصت و سه روایت از زندگی محمد علی بهمنی جمعه پنجم بهمن در فرهنگسرای نیاوران رونمایی میشود.
این مراسم روز پنجم بهمنماه ساعت ۱۴ با حضور اهالی فرهنگ و هنر در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.
این کتاب که توسط انتشارات نگاه و در ٣٥٢ صفحه چاپ شده است، دربرگیرنده شصت و سه روایت از زندگی محمدعلی بهمنی به قلم احمد امیرخلیلی ست.
محمود دولت آبادی، ایرج خواجه امیری، شهرام ناطری، بهروز رضوی، پرویز پرستویی از جمله حاضران در این برنامه هستند.
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