به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «روزگار من و شعر» شامل شصت و سه روایت از زندگی محمد علی بهمنی جمعه پنجم بهمن در فرهنگسرای نیاوران رونمایی می‌شود.

این مراسم روز پنجم بهمن‌ماه ساعت ۱۴ با حضور اهالی فرهنگ و هنر در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.

این کتاب که توسط انتشارات نگاه و در ٣٥٢ صفحه چاپ شده است، دربرگیرنده شصت و سه روایت از زندگی محمدعلی بهمنی به قلم‌ احمد امیرخلیلی ست.

محمود دولت آبادی، ایرج خواجه امیری، شهرام ناطری، بهروز رضوی، پرویز پرستویی از جمله حاضران در این برنامه هستند.