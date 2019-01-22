گزارش وزارت خارجه روسیه از جزئیات دیدار لاوروف و پدرسون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه امروز در بیانیه ای اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در دیدار با «گیر پدرسون» بر اهمیت اینکه کمیته قانون اساسی سوریه باید در اسرع وقت فعالیت خود را آغاز کند، تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: در دیدار لاوروف و پدرسون درخصوص راههای پیشبرد روند سیاسی سوریه به دست خود رهبران سوری و با کمک سازمان ملل متحد و بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت تاکید شد.

بنا بر اعلام وزارت خارجه روسیه، مبارزه با تروریسم و برقراری صلح در سوریه همراه با احترام به حاکمیت و استقلال این کشور از دیگر موضوعات مورد بررسی در این دیدار بود.

گفتنی است گیر پدرسون که از اوایل ماه جاری میلادی به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه فعالیت خود را آغاز کرد روز گذشته به مسکو سفر و با مقامات روس از جمله سرگئی لاوروف وزیر خارجه و سرگئی شویگو وزیر دفاع دیدار کرد.