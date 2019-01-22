به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد حسینپور ظهر سهشنبه در نشست کارگروه فرهنگی و هنری ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به میزبانی فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود ضمن بیان اینکه ۳۲۹ برنامه ویژه چهلسالگی انقلاب به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شاهرود ارسالشده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه امسال جشن پیروزی انقلاب با ایام شهادت زهرای مرضیه (س) مصادف است لذا تلاش شد تا بیشتر برنامهها با این فضا همخوانی داشته باشد.
وی بابیان اینکه از زمان برنامهریزی برای برگزاری جشنهای پیروزی انقلاب ۱۴ کارگروه در شاهرود تشکیل شد، اضافه کرد: تاکنون ۲۰۸ اداره، نهاد، بخش و مراکز فرهنگی برنامههای خود را به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شاهرود ارسال کردند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شاهرود بابیان اینکه ۱۰ سخنران کشوری طی ایام دهه فجر در این شهرستان تدارک دیدهشده است، ابراز داشت: علاوه بر سخنرانیها تلاش شد تا فضای جشنهای برگزاری انقلاب بهسوی ایجاد شورونشاط اجتماعی نیز سوق پیدا کند که در این راستا برنامههای متنوعی ارسالشده است.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود نیز در این نشست بابیان اینکه ۴۰ ویژهبرنامه جشن سالگرد چهلسالگی انقلاب پیشبینیشده است، ابراز داشت: تلاش شد تا محوریت برنامهها بر مبنای عدد ۴۰ باشد ازجمله آنکه چهل مبارز اسیرشده در زمان طاغوت طی این ایام برای مردم خاطرهگویی خواهند کرد.
رضا مهدیان در ادامه تصریح کرد: علاوه برنشستها و برنامههای قرآنی، شبشعر، کتابخوانی، نمایشگاه کتاب، مسابقات ورزشی، اجرای سرود، اکران فیلم، نشستهای بصیرتی برای جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیدهشده است.
وی از اجرای برنامه شبنشینی با لهجه شاهرودی نیز خبر داد و اضافه کرد: با توجه به اینکه جوانهای بسیاری در انجمنها و کارگروههای مختلف فرهنگ و ارشاد اسلامی عضویت دارند لذا تلاش شد محوریت برنامهها بر پایه ایجاد شورونشاط اجتماعی در چهارچوب تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی باشد تا نسلی که آن روزهای انقلاب درک نکرده بتواند با آن فضا بهخوبی عجین شود.
به گزارش خبرنگار مهر، یک هزار برنامه متنوع در سالگرد چهلمین سال پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی در سطح استان سمنان تدارک دیدهشده است.
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