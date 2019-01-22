خدمات نظام صادقانه و شفاف برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ملکشاهی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان پلدختر، اظهار داشت: دشمن در طول ۴۰ سال نتوانسته خدشه ای به انقلاب وارد کند و امروز ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به نظام پایه های آن را تهدید می کند.

وی، افزود: دهه فجر فرصت مغتنمی برای بیان دستاوردهای ۴۰ ساله نظام و خدمات دولت برای ایجاد امید و نشاط عمومی است.

معاون فرماندار پلدختر، گفت: دستگاه های متولی باید برای ارائه بهترین برنامه ها در دهه فجر آسیب ها را شناسایی کنند و خدمات دولت را صادقانه و شفاف به مردم شهرستان انعکاس دهند زیرا بیان خدمات دولت در این ایام تشریح دستاوردهای نظام است.

وی بر ضرورت اجرای برنامه های امید بخشی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب تاکید کرد و افزود: برنامه ها ویژه دهه مبارک فجر متفاوت از سال های گذشته در مدارس، بخش ها، روستاها و شهرها در شهرستان برگزار شود.

ملکشاهی، خاطر نشان کرد: مسئولان در ایام دهه فجر باید از این فرصت استفاده کرده و با تبیین موفقیت های نظام در عرصه ها و حوزه های مختلف در مردم امیدواری ایجاد کنند.

وی برحضور مردم در برگزاری برنامه های دهه فجر تاکید کرد وگفت: تبیین عملکرد ۴۰ ساله و اهداف اصلی انقلاب و آرمان های والای امام خمینی(ره) رویکرد تمام برنامه های گرامیداشت دهه فجر است.

معاون فرماندار پلدختر با بیان اینکه مردم در همه زمینه ها از مسئولان جلوتر هستند، گفت: نگاه مردم هیچ گاه علی رغم مشکلات و تنگناها نسبت به نظام تغییر نکرده و همواره مثبت است زیرا آنها با باور و اعتقاد خویش انقلاب را شکل داده و برای حفظ و تداوم آن خون های فراوانی تقدیم کرده اند.

ملکشاهی بر ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب برای جوانان تاکید کرد و افزود: جوانان باید با آرمان ها، ارزش ها و دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب آشنا شوند و برای آنها تشریح و تبیین شود.

معاون فرماندار پلدختر، گفت: دستگاه های متولی و میراث فرهنگی برای برنامه های فرهنگی ویژه تعطیلات عید نوروز را تدارک دیده و ورودی تالاب ها و کاستی های تفرجگاه ها را برطرف کنند.