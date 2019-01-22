کشف تخلف بیمارستانی در کرج/ دریافت هزینه بابت خدمات غیرضروری

علیاکبر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این بیمارستان یکی از بزرگترین بیمارستانهای بخش خصوصی کرج است که با ارائه خدمات مازاد بر نیاز بیماران و اکثراً خارج از تعهدات بیمه اقدام بهاضافه دریافت از بیماران کرده است.
وی اضافه کرد: با بازرسی و بررسیهای تخصصی این تخلف کشف و در یکی از شعب بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان کرج مورد رسیدگی قرار میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز تأکید کرد: تاکنون و با بررسیهای فنی انجامشده از صورتحساب حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر از بیماران بالغبر ۲۲ میلیارد ریال تخلف کشفشده است.
مختاری از شهروندان خواست در صورتحساب نهایی به زمان ترخیص دقت کنند زیرا این بیمارستان با اضافه کردن دو ردیف بهصورت غیرقانونی و مبهم در صورتحساب بیماران اقدام به دریافت مبالغی از یکمیلیون ریال تا هفت میلیون ریال کرده است.
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