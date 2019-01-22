۴۰ طرح صنعتی و پروژه عمرانی در قزوین افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور روز سه شنبه در نشست خبری مدیران دستگاه های اقتصادی استان قزوین که با هدف تشریح و تبیین دستاوردهای اقتصادی ۴۰ ساله انقلاب در آستانه دهه مبارک فجر در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی فرزند انقلاب است و قبل از آن چنین سازمانی وجود نداشته است، این شرکت پس از انقلاب برای رسیدگی و ساماندهی به امور شهرک های صنعتی تاسیس شد و خوشبختانه امروز شاهد این هستیم شهرک های صنعتی قزوین از ۴ ناحیه صنعتی به ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی رسیده است.

خانپور بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۴۱۴ قرار داد با سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی قزوین منعقد شده است که از این تعداد ۸۷۵ واحد موفق به اخذ پروانه بهره برداری شده و درحال اجرا و برنامه ریزی برای افتتاح و کلنگ زنی طرح های دیگر در این نواحی هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: از تعداد بیان شده ۳۶ واحد تولیدی دانش بنیان، فعالیت خود را در قزوین آغاز کرده است و نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال در شهرکهای صنعتی قزوین مشغول به فعالیت هستند.

خانپور تصریح کرد: برای ایجاد این تعداد از اشتغال یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نزدیک به ۱۹ سرمایه گذار خارجی از کشورهای مختلف در شهرک های صنعتی استان مستقر شده اند و نزدیک به ۷ هزار و ۸۴۷ میلیارد سرمایه گذاری داشته اند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین بیان کرد: امسال در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳ طرح صنعتی در استان قزوین را مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، همچنین در این ایام شاهد کلنگ زنی ۸ طرح صنعتی در قزوین خواهیم بود.

خانپور گفت: چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی زمان مناسبی است برای ارائه فعالیت های شرکت شهرک های صنعتی است چرا که همانطور که پیش از این گفته شد شرکت شهرک های صنعتی زاده انقلاب است و زیرسخت ها و پروژه عمرانی در طی این سالها برای رفاه بیشتر واحد های صنعتی فراهم شده است.

وی تصریح کرد: دهه فجر امسال نیز ۱۱ پروژه عمرانی زیرساختی در شهرک های صنعتی قزوین مورد بهره برداری قرار می گیرد و ۶ پروژه عمرانی را کلنگ زنی خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین همچنین از اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومانی برای تجهیز و توسعه زیرساخت ها در شهرک های صنعتی قزوین خبر داد و بیان کرد: طی این مدت با اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی تلاش شده است تا همه امکانات برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شود و از سوی دیگر مشوق های خاصی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است.

خانپور تصریح گفت: توجه ویژه استان به صنایع کوچک سبب شده است تا در بخش آموزش و تور های صنعتی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی، انتقال تکنولوژی و بیمه صنایع کوچک و مراکز خدمات فناوری کسب و کار به عنوان یکی از استان های فعال کشور شناخته شویم.

وی افزود: مراکز خدماتی فناوری کسب و کار در شهرک کاسپین افتتاح و در شهرک لیا در حال ساخت است و حضور واحد های صنعتی در نمایشگاه های داخلی و خارجی پس از انقلاب اسلامی به اوج خود رسیده است.