به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل، رئیس و اعضای دوره جدید شورای مرکزی و هیئت اجرایی حزب موتلفه اسلامی عصر دیروز در سالروز اعدام انقلابی حسنعلی منصور نخست وزیر شاه [عامل تصویب قانون کاپیتولاسیون] موسوم به عملیات بدر که در سال ۱۳۴۴ توسط شهدای موتلفه اسلامی انجام گرفت، با حضور بر سر مزار شهیدان «محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد، رضا صفارهرندی و حاجی صادق امانی» در آرامستان «ابن‌بابویه» شهرری یاد و خاطره شهدای موتلفه اسلامی را گرامی داشتند.

اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در این مراسم اظهار کرد: روز اول بهمن سال ۱۳۴۳، روزی بود که نظر امام(ره) در مورد مجازات عاملین کاپیتولاسیون آمریکایی بدست شهدای موتلفه اسلامی اجرا شد.

وی افزود: وقتی امام(ره) فرمود هرکس فریاد نزند گناه کبیره کرده است، شهدای موتلفه اسلامی توانستند فریاد امام را در سال ۴۳ به خوبی تحقق ببخشند.

رئیس شورای مرکزی ادامه داد: شهید حاج صادق امانی پس از اینکه توسط دژخیمان پهلوی دستگیر شد، در شهربانی گفت «امام فرمود اگر فریاد نزنید گناه کبیره کرده‌اید و ما دیدیم باید فریادی بزنیم که به گوش کاخ سیاه برسد و این فریاد تنها از دهان گلوله بیرون می‌آید»

بادامچیان تاکید کرد: شهدای موتلفه اسلامی کسانی بودند که در آن روز تمام نقشه‌های آمریکا و انگلیس را بهم ریختند. رژیم شاه در روز اول بهمن ۴۳ واقعا مصیبت گرفته بود زیرا آمریکا و سران غرب عصبانیت خود را در تلگراف‌هایشان به دستگاه پهلوی نشان دادند.

وی اظهار کرد: خدمتی که شهید امانی و یارانش به تبعیت از امام(ره) و با حکم آیت‌الله میلانی انجام دادند، یک خدمت عظیم تاریخی است زیرا با اقدام انقلابی شهدای موتلفه اسلامی برنامه کاپیتولاسیون بهم خورد.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: شدت عصبانیت دشمنان نسبت به شهدای موتلفه اسلامی هنوز هم باقی است و هجمه‌ها و فضاسازی‌ها علیه شهدای موتلفه اسلامی و اعدام انقلابی حسنعلی منصور همچنان ادامه دارد.

بادامچیان گفت: امروز انحرافی‌ها، نفوذی‌ها و التقاطی‌ها با تحلیل‌های دروغین نمی‌گذارند عظمت شهدای موتلفه اسلامی، بعنوان یک الگو، برای نسل‌های جوان شکافته شود.

وی با بیان اینکه حزب موتلفه اسلامی میراث شهیدان «بخارایی، امانی، نیک‌نژاد و صفارهرندی» است، گفت: ما بعنوان شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی باید محکم و استوار مسیر عزت، جهاد و تقوا را طی کنیم تا شرمنده شهدای موتلفه اسلامی نشویم.