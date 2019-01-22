«انقراض» در «هنرپویا» ادامه دارد/ همکاری با کانون پرورش فکری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ساخت انیمیشن سینمایی «انقراض» به تهیهکنندگی حامد جعفری و کارگردانی هادی محمدیان با سرمایهگذاری مشترک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و گروه هنر پویا آغاز شده است.
گروه هنر پویا که پیش از این انیمیشنهای سینمایی «شاهزاده روم» و «فیلشاه» را ساخته و عرضه کرده است، این بار با مشارکت کانون پرورش فکری، کار ساخت «انقراض» را پیگیری میکند.
کانون پرورش فکری نیز به عنوان نهادی با سابقه در عرصه تولیدات کودکان و نوجوانان، در این مشارکت به دنبال تقویت بازارهای جانبی مبتنی بر شخصیتها و قهرمانهای ایرانی در حوزه تولیدات وابسته به پویانمایی است.
بر همین اساس با توجه به تجربههای پیشین گروه هنر پویا در حوزه تولید و اکران داخلی و خارجی و اعتبار ملی و بینالمللی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این همکاری به عنوان یک شراکت راهبردی محسوب شده و قرار است دریچههای جدیدی در بازارهای پایدار و نو در حوزه پویانمایی و صنایع وابسته ایجاد کند.
در این میان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دوره جدید فعالیتهای سینمایی خود، برای اولین بار است که با مشارکت بخش خصوصی و با هدف حمایت و تقویت صنعت انیمیشن کشور، قصد تقویت فرایندهای حرفهای تولید و بازارهای جانبی حوزه پویانمایی را دارد و این پروژه سینمایی گامی در جهت این پویش ملی است.
در آینده نزدیک خبرهای بیشتری از جزئیات این پروژه منتشر خواهد شد.
نظر شما