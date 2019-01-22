  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

در قالب انیمیشن بلند سینمایی؛

«انقراض» در «هنرپویا» ادامه دارد/ همکاری با کانون پرورش فکری

«انقراض» در «هنرپویا» ادامه دارد/ همکاری با کانون پرورش فکری

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تولید انیمیشن سینمایی «انقراض» با موسسه «هنر پویا» همکاری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ساخت انیمیشن سینمایی «انقراض» به تهیه‌کنندگی حامد جعفری و کارگردانی هادی محمدیان با سرمایه‌گذاری مشترک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و گروه هنر پویا آغاز شده است.

گروه هنر پویا که پیش از این انیمیشن‌های سینمایی «شاهزاده روم» و «فیلشاه» را ساخته و عرضه کرده است، این‌ بار با مشارکت کانون پرورش فکری، کار ساخت «انقراض» را پیگیری می‌کند.

کانون پرورش فکری نیز به عنوان نهادی با سابقه در عرصه تولیدات کودکان و نوجوانان، در این مشارکت به دنبال تقویت بازارهای جانبی مبتنی بر شخصیت‌ها و قهرمان‌های ایرانی در حوزه تولیدات وابسته به پویانمایی است.

بر همین اساس با توجه به تجربه‌های پیشین گروه هنر پویا در حوزه تولید و اکران داخلی و خارجی و اعتبار ملی و بین‌المللی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این همکاری به عنوان یک شراکت راهبردی محسوب شده و قرار است دریچه‌های جدیدی در بازارهای پایدار و نو در حوزه پویانمایی و صنایع وابسته ایجاد کند.

در این میان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دوره جدید فعالیت‌های سینمایی خود، برای اولین بار است که با مشارکت بخش خصوصی و با هدف حمایت و تقویت صنعت انیمیشن کشور، قصد تقویت فرایندهای حرفه‌ای تولید و بازارهای جانبی حوزه پویانمایی را دارد و این پروژه سینمایی گامی در جهت این پویش ملی است.

در آینده نزدیک خبرهای بیشتری از جزئیات این پروژه منتشر خواهد شد.

کد مطلب 4520545
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها