عملکرد حمایتی سازمان سینمایی از سایر جشنواره های سینمایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، لیست عملکرد حمایتی سازمان سینمایی از سایر جشنواره های سینمایی در سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

فهرست پرداختی های سازمان سینمایی به جشنواره های سینمایی در سال ۱۳۹۷ براساس میزان حمایت مالی (کمک بلاعوض) است.

فهرست اعلام شده رقم پرداختی های سازمان سینمایی در سال ۱۳۹۷ به جشنواره فیلم «کوتاه، مستند و داستانی رضوی» یزد، جشنواره فیلم کوتاه منطقه ای اردبیل (مشکین شهر)، جشنواره فیلم کوتاه منطقه ای همدان (ملایر)، جشنواره فیلم کوتاه «ژیار» (کردستان/ بانه)، جشنواره فیلم کوتاه شیراز و جشنواره عکس «کرسم اوز» استان فارس، جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی «نهال»، جشنواره فیلم «کل گراش» (استان فارس)، جشنواره مجازی فیلم و عکس «مهرمحرم» استان سمنان، دهمین جشنواره پویانمایی رضوی گلستان، پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت»، جشنواره فیلم «تصویر»، چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم «رشد»، کمک به حضور در جشنواره صلح و دوستی ایران و ژاپن (هیروشیما)، جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس (یاسوج)، دومین المپیاد فیلمسازی کودکان و نوجوان، جشنواره فیلم های ورزشی، جشنواره فیلم های صنعتی و حمایت از حضور در جشنواره فیلم بغداد است.