به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر بخش ویژه را به این حوزه اختصاص داده است و برنامه‌هایی را در این حوزه برگزار می‌کند.

برگزاری کارگاه طراحی تصویری لباس با موضوع چهل سالگی انقلاب و انتشار آثار و طرح‌ها، انتشار کتاب با موضوع طراحی لباس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مصاحبه با ۴۰ نفر از دست‌اندارکاران مد و لباس، اختصاص بخش «چهل سالگی انقلاب اسلامی» در جشنواره با ارائه دستاوردها ازجمله برنامه‌های هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر است که همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.