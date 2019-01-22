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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

از سوی کارگروه مد و لباس کشور صورت گرفت

اعلام برنامه‌های جشنواره مد و لباس فجر در چهل‌سالگی انقلاب اسلامی

اعلام برنامه‌های جشنواره مد و لباس فجر در چهل‌سالگی انقلاب اسلامی

برنامه‌های هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر به مناسبت چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر بخش ویژه را به این حوزه اختصاص داده است و برنامه‌هایی را در این حوزه برگزار می‌کند.

برگزاری کارگاه طراحی تصویری لباس با موضوع چهل سالگی انقلاب و انتشار آثار و طرح‌ها، انتشار کتاب با موضوع طراحی لباس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مصاحبه با ۴۰ نفر از دست‌اندارکاران مد و لباس، اختصاص بخش «چهل سالگی انقلاب اسلامی» در جشنواره با ارائه دستاوردها ازجمله برنامه‌های هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر است که همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4520552
مریم علی بابایی

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