به گزارش خبرنگار مهر، میر عباس میرهاشمی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان پلدختر با گلایه شدید از دانشگاه های این شهرستان، اظهار داشت: مسئولان دانشگاه ها در هیچ جلسه ای حتی در جلسات شورای سلامت شرکت نمی کنند.

سال گذشته ۶۹.۶ درصد خودکشی‌ها در پلدختر مربوط به زنان بود

وی، افزود: مراجعاتی که با آن مواجه می شویم متاسفانه مربوط به خودکشی است و بسیار زیاد است که بر اساس پاسخگویی به پرسشنامه ها ریشه خودکشی در گسست نسل ها و فاصله سنی بین نسل جوان با سالمندان است.

رئیس مرکز بهداشت پلدختر، گفت: نسل جوان با به روز ترین تکنولوژی سرو کار دارند در حالی که نسل قدیم با این مسایل آشنایی ندارند.

میرهاشمی، افزود: این روند باعث می شود فرزندان بین خواسته های خود و واقعیت خانواده خود تعارض می بینند و گاهی اوقات دست به خودکشی می زنند یا اینکه به سمت آسیب های اجتماعی در راس اعتیاد روی می آورند.

وی، معیشت مردم را یکی دیگر از دلایل روند افزایشی آمار خودکشی در پلدختر دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته ۶۹.۶ درصد خودکشی‌ها مربوط به زنان ۳۰.۳ درصد مردان، ۶.۳ درصد آمار خودکشی‌ها مربوط به افراد زیر ۱۴ سال و ۴۹.۳ درصد به گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر، افزود:کمیته های مرکز بهداشت به طور منظم در این رابطه برگزار شده و کارهایی در این زمینه انجام می شود و ۱۰۰ درصد افراد مراجعه کننده به خانه های بهداشت و پایگاه ها مورد غربالگری سلامت روان قرار می گیرند.

افتتاح ۱۴ خانه بهداشت با حضور وزیر بهداشت

میرهاشمی، گفت: دو کارشناس ارشد در مرکز سلامت و کارشناس روانشاسی بالینی و پزشک در بیمارستان امام خمینی (ره) کار غربالگری سلامت را انجام می دهند.

وی، افزود: با وجود کمبود اعتبار ۵۲ قلم داروی روانی در روستاها به صورت رایگان به بیماران ارائه می شود و کارگاه ها مهارت زندگی مانند کارگاه کنترل خشم و استرس به طور منظم با همکاری اداره آموزش و پرورش در مدارس پلدختر برگزار می شود که جای تقدیر دارد.

رئیس مرکز بهداشت و درمان پلدختر، خاطرنشان کرد: با اداره بهزیستی و اورژانس اجتماعی به طور ویژه در رابطه با غربالگری روانی تعامل دو طرفه داریم که مواردی را این مراکز به ما معرفی و یا بالعکس خانه بهداشت به آنها معرفی می کند.

میرهاشمی، گفت: مرکز بهداشت پلدختر به مناسبت دهه فجر پروژه های مختلف برای افتتاح از جمله ۱۴ خانه بهداشت دارد که پنج شنبه آینده تعدادی از این پروژه ها به صورت ویدیو کنفرانس با حضور وزیر بهداشت افتتاح می شوند.