ثبت نام ۲۶۷ زوج دانشگاه آزاد فارس برای مراسم ازدواج دانشجویی

عبدالعزیز فاضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت : بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی در سراسر کشور با شعار ازدواج به هنگام آگاهانه ، ساده و پایدار برگزار می شود.

وی افزود: از تعداد ۳۵ واحد مرکز آموزشی در استان فارس تاکنون حدود ۲۶۷ مزدوج در مراسم ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده اند.

مدیر اجرایی و مسئول ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان فارس ادامه داد:از این تعداد حدود ۱۸۵ زوج در کاروان همسفر تا بهشت در تاریخ سوم اسفند که به صورت متمرکز در مشهد مقدس برگزار می شود ثبت نام کرده اند.



فاضلی یادآور شد:آخرین مهلت ثبت نام دانشجویان در بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی تا پایان بهمن ماه تمدید شده است.

وی افزود :هدف از ازدواج های دانشجویی در شعار «ازدواج به هنگام ،آگاهانه،ساده و پایدار » گنجانده شده است .

فاضلی بیان کرد: این امر را وظیفه خود می دانیم که در دوران دانشجویی زمینه ازدواج دانشجویان را فراهم کنیم.

مدیر اجرایی و مسئول ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان فارس بااشاره به کم شدن تعداد دانشجو در دانشگاه ها و همچنین در مراسم ازدواج دانشجویی، افزود:طبق آمار های بررسی شده در سال های اخیر کمترین آمار طلاق در بین ازدواج های دانشجویی است.